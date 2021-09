Serie A, chi ha il miglior saldo tra entrate e uscite?

Termina il calciomercato ed è tempo di fare i conti: quale squadra di Serie A ha allargato maggiormente il portafoglio? Un’italiana in testa in Europa

Da qualche ora e per più di tre mesi non sentiremo parlare di trattative lunghe come serie tv o colpi last minute, il calciomercato della Serie A chiude la saracinesca e ci dà l’arrivederci per gennaio. Tante squadre hanno dovuto stare attente ai conti, per l’impatto devastante del Covid: alcune hanno ceduto e rimpiazzato, altre hanno provato colpi futuribili. Ma tra entrate ed uscite, chi ha guadagnato di più?

Premessa: non è una classifica sul lavoro dei club, ma solo un calcolo matematico con i dati forniti da Transfermarkt.

Classifica del miglior saldo dei club di Serie A

20) ROMA: saldo -95,53 mln

entrate: 2,22 mln

spese: 97,75 mln

19) MILAN: saldo -69,20 mln

entrate: 3,50 mln

spese: 72,70 mln

18) ATALANTA: saldo -30,60 mln

entrate: 37,40 mln

spese: 68 mln

17) NAPOLI: saldo -19,60 mln

entrate: 0 mln

spese: 19,60 mln

16) SPEZIA: saldo -19 mln

entrate: 0 mln

spese: 19 mln

15) VENEZIA: saldo -17,09 mln

entrate: 0 mln

spese: 17,09 mln

14) VERONA: saldo -12 mln

entrate: 11 mln

spese: 23 mln

13) FIORENTINA: saldo -8,65 mln

entrate: 24,35 mln

spese: 33 mln

12) BOLOGNA: saldo -8,40 mln

entrate: 18,60 mln

spese: 27 mln

11) SAMPDORIA: saldo -8 mln

entrate: 6 mln

spese: 14 mln

10) CAGLIARI: saldo -7,50 mln

entrate: 6 mln

spese: 13,50 mln

9) LAZIO: saldo -5,16 mln

entrate: 7,40 mln

spese: 12,56 mln

8) SASSUOLO: saldo -3 mln

entrate: 24,25 mln

spese: 27,25 mln

7) SALERNITANA: saldo -800mila euro

entrate: 0 mln

spese: 800mila euro

6) JUVENTUS: saldo -500mila euro

entrate: 34 mln

spese: 34,50 mln

5) GENOA: saldo +3,70 mln

entrate: 21 mln

spese: 17,30 mln

4) TORINO: saldo +6,40 mln

entrate: 15,50 mln

spese: 9,10 mln

3) EMPOLI: saldo +19,20 mln

entrate: 21,50 mln

spese: 2,30 mln

2) UDINESE: saldo +53,50 mln

entrate: 61 mln

spese: 7,50 mln

1) INTER: saldo +161,05 mln

entrate: 197,05 mln

spese: 36 mln

L’Inter è addirittura in testa alla classifica del miglior saldo in Europa. Le cessione dei due big, Hakimi e Lukaku, hanno fruttato molto alle casse nerazzurre e i dirigenti hanno saputo anche rimpiazzarli con giocatori di livello, sicuramente inferiori ma sempre ottimi.