Coronavirus, panoramica mondiale: oltre 4,5 milioni i deceduti

Panoramica mondiale Coronavirus: l’evoluzione dei decessi nei paesi più colpiti e il punto sulle vaccinazioni. Di seguito tutti gli aggiornamenti

A livello mondiale, oltre 4,5 milioni di persone hanno perso la vita ha causa del Coronavirus ad indicarlo sono i dati riportati dalla Johns Hopkins University. Un altro dato significativo è quello riguardante le dosi di vaccino somministrate: finora sono state oltre 5,22 miliardi.

In un giorno la Cina ha somministrato circa 11,6 milioni di dosi di vaccino Covid-19 il giorno 31 agosto, portando il numero totale di dosi somministrate a 2,068 miliardi. In Israele scuole aperte nonostante l’innalzamento dei contagi: sono circa 2,5 milioni i bambini e ragazzi tornati sui banchi di scuola nonostante i timori di una nuova ondata di contagi da Coronavirus.

Il ministero della salute di Islamabad fa sapere che in Pakistan nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.559 nuovi casi di Covid-19 con 101 morti e 148 pazienti in più in terapia intensiva che portano il dato complessivo a 5.690. In Germania sono 13.531 i casi giornalieri di coronavirus in Germania, con un incremento delle morti pari a 23 unità nelle 24 ore mentre in India nelle ultime 24 ore si sono registrati 41.965 casi e 460 morti.

Italia

Da oggi, mercoledì 1° settembre, 3,5 milioni di lavoratori dovranno disporre del Green pass, si tratta delle persone che lavorano nel settore dell’istruzione e della sanità, però va specificato che mentre per medici e infermieri c’è un obbligo di vaccinazione, per docenti, personale Ata e presidi, l’obbligo è di green pass. In alternativa, chi lavora nel settore dell’istruzione e non è vaccinato può esibire il tampone negativo, il quale sarà valido solo 48 ore.