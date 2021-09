Green Pass: scatta l’obbligo su bus aerei e treni

Oggi, mercoledì 1° settembre 2021, entra in vigore i l’obbligo del green pass per scuole, treni, aerei e bus a lunga percorrenza. Da oggi anche 3,5 milioni di lavoratori dovranno disporre del Green pass, si tratta delle persone che lavorano nel settore dell’istruzione e della sanità, però va specificato che mentre per medici e infermieri c’è un obbligo di vaccinazione, per docenti, personale Ata e presidi, l’obbligo è di green pass. In alternativa, chi lavora nel settore dell’istruzione e non è vaccinato può esibire il tampone negativo, il quale sarà valido solo 48 ore.

Gli aeroporti e le stazioni sono blindate dagli uomini delle Forze dell’Ordine, perché il popolo No vax si è dato appuntamento nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, in almeno 53 città. A Milano la protesta andrà in scena alla stazione di Porta Garibaldi, a Roma alla stazione Tiburtina.

“Non verranno tollerati minacce e inviti a commettere reati utilizzando il web – dichiara la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese – che esprime la più ferma condanna per gli attacchi mossi con toni inaccettabili sulla rete contro esponenti di governo, politici, medici e giornalisti in relazione al green pass e alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Episodi che, ricorda, sono oggetto di indagini da parte della polizia giudiziaria. Lanciando un messaggio chiaro a chi vorrebbe bloccare i treni: Non saranno ammesse illegalità in occasione delle iniziative di protesta nei pressi delle stazioni ferroviarie“.