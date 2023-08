Le sigarette elettroniche aiutano a smettere di fumare? Lo studio

di Rita Milione

C’è un dibattito attorno alla sigarette elettroniche: dovrebbero essere considerate un metodo che aiuta a smettere di fumare fornendo un’alternativa sicura alle sigarette oppure, al contrario, rappresentano una minaccia per la lotta contro il tabacco. Da un nuovo e approfondito studio condotto negli Stati Uniti, è emerso che le sigarette elettroniche possono essere preziose alleate nel raggiungere l’obiettivo di smettere di fumare.

Sigaretta elettronica: i risultati dello studio

Il nuovo studio è stato condotto da un team di ricerca americano guidato da scienziati dell’Hollings Cancer Center dell’Università di Medicina della Carolina del Sud (MUSC). Per mettere a punto l’indagine, tra maggio 2018 e marzo 2022 hanno coinvolto circa 640 fumatori adulti (che volevano o non volevano smettere) residenti in 11 città americane e li hanno suddivisi in due gruppi.

L’obiettivo dei ricercatori era valutare l’impatto delle sigarette elettroniche nella riduzione del fumo tradizionale, nel provare a smettere di fumare e nell’astinenza dal fumo, attraverso questionari auto-riferiti. I ricercatori avevano progettato dei controlli di persona, ma a causa della pandemia di Covid si sono “accontentati” dei questionari.

Al termine del periodo di follow-up il professor Carpenter e colleghi hanno incrociato tutti i dati raccolti e hanno scoperto che i fumatori che hanno iniziato a utilizzare le sigarette elettroniche avevano tutti indicatori positivi legati allo smettere di fumare, rispetto al gruppo di controllo che non le aveva ricevute.

“È raro che tu abbia ragione per quasi tutto ciò che hai previsto”, ha dichiarato il professor Carpenter in un comunicato stampa. Qui, è stato un effetto dopo l’altro: non importa come l’abbiamo guardato, coloro che hanno ricevuto le sigarette elettroniche hanno dimostrato una maggiore astinenza e un danno ridotto rispetto a coloro che non le hanno ricevute”.

Nonostante i risultati positivi, il professor Carpenter ha tenuto a precisare che le sigarette elettroniche non sono “una panacea per smettere di fumare”. “Nessuno vuole le sigarette elettroniche nelle mani dei bambini, e dovremmo fare tutto il possibile per fermarlo. Ma non dovremmo farlo negando questa possibilità ai fumatori adulti che altrimenti non potrebbero smettere”, ha precisato l’esperto.