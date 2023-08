Oroscopo Branko lunedì 21 agosto 2023: Acquario energico

Ariete In questa fase la vostra creatività è alle stelle, ma la fortuna sembra esservi sfuggita di mano. Per quanto riguarda il lavoro, c’è da fare attenzione. Il vostro equilibrio interiore sembra non essere sereno.

Toro In questa fase la vostra creatività è alle stelle, ma la fortuna sembra esservi sfuggita di mano. Per quanto riguarda il lavoro, c’è da fare attenzione. Il vostro equilibrio interiore sembra non essere sereno…

Gemelli In questa giornata di lunedì energia ed entusiasmo non mancheranno e non potrete fare a meno di affrontare la vita a testa alta.

Cancro Dovete fare attenzione alla vostra salute, forse c’è troppo stress. In amore le cose sembrano andare alla grande, ma ricordate di non fidarvi ad occhi chiusi di tutto e tutti.

Leone Per quanto riguarda l’amore e le finanze, non è il momento di fare grandi passi. La carriera sembra essere al sicuro, ma la salute ha bisogno di maggiore attenzione.

Vergine State attraversando un periodo di cambiamenti. Grande cambiamenti. Le vostre qualità sono forti e vi aiuteranno a superare qualsiasi sfida. Le finanze sembrano stabili.

Bilancia È il momento di essere audaci in amore. La fortuna sembra essere dalla vostra parte in questo momento, fate attenzione alle vostre finanze. La spirito avventuroso potrebbe portarvi a spendere un po’ più del dovuto.

Scorpione Il lavoro potrebbe subire qualche intoppo di troppo, assicuratevi di gestire le cose con saggezza e concentrazione. L’amore potrebbe presentare delle sfide.

Sagittario Ultimamente vi sentite un po’ fuori forma. In amore le cose potrebbero non essere al top in questo momento, ma tenete duro, presto la situazione cambierà.

Capricorno L’unica cosa a cui dovete prestare attenzione in questo momento è l’umore. Al momento siete sulla strada giusta per quanto riguarda la vostra carriera, ma non dimenticate di prendervi cura di voi stessi.

Acquario Non sorprende che siete pieni di energia e pronti ad affrontare il mondo. Anche se la compatibilità con gli altri segni zodiacali potrebbe non essere ideale, la vostra energia contagiosa vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo.