Legge di Bilancio 2023: principali novità previste per fisco e lavoro

La Legge di bilancio 2023 al centro del Convegno dell’ANC Salerno, che si terrà mercoledì 18 gennaio al Saint Joseph Resort

“Legge di bilancio 2023 – Attualità fiscali e del lavoro”, questo il titolo del convegno che si terrà mercoledì 18 gennaio presso la sala convegni del Saint Joseph Resort (via Salvador Allende 66, SA) dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

L’appuntamento formativo è organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno, in sinergia con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, e si pone l’obiettivo di approfondire le novità fiscali in ambito lavorativo di questo nuovo anno.

La Legge di bilancio per il 2023 (Legge n. 197/2022), infatti, ha prorogato molte misure adottate dal Governo precedente, ma ha anche anticipato alcune direttrici della riforma fiscale che la nuova compagine governativa intende avviare nel corso del 2023, con luci e ombre in termini di equità tra classi contribuenti.

«Abbiamo deciso di organizzare tale convegno perché crediamo fortemente nell’importanza dell’aggiornamento professionale come strumento vincente per l’acquisizione di nuove competenze, conoscenze e capacità che tornano indispensabili per svolgere al meglio la propria professione. In questo momento, infatti, è importante sviscerare e fare il punto sulle tante novità e misure, che coinvolgono il fisco e il lavoro, della nuova manovra economica approvata dal Governo Meloni». Ha spiegato il Presidente ANC Salerno, Matteo Cuomo.

Gli argomenti che verranno trattati durante il convegno riguarderanno: le modifiche al regime forfettario e “Flat Tax” Incrementale; l’assegnazione agevolata beni ai soci e l’estromissione immobile individuale; il ravvedimento operoso speciale e sanatoria errori formali; la definizione avvisi bonari, accertamenti, liti pendenti; la conciliazione giudiziale agevolata; la rinuncia in Cassazione; la rottamazione ruoli e saldo e stralcio ruoli; il regime fiscale cripto valute; i crediti imposta e SuperBonus 2023; le novità in materia di lavoro e previdenza; gli accertamenti ristretta base societaria; le cartelle di pagamento e le determinazioni interessi; l’accertamento digitale.

Ad aprire con gli indirizzi di saluto il Presidente ODCEC di Salerno, Agostino Soave, e il Presidente ANC Salerno, Matteo Cuomo. Al banco dei relatori, i commercialisti Antonio Sanges e Mauro De Santis.

La partecipazione al convegno dà diritto all’acquisizione di 1 credito formativo per ora di presenza effettiva. Ciascun iscritto può verificare i crediti formativi maturati nell’Area Riservata del sito www.commercialistisalerno.it