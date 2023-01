YouTube prova con una trasmissione gratuita di canali tv

YouTube sta testando un nuovo servizio gratuito da offrire ai suoi iscritti, lo streaming dei canali Tv, finanziato dalle pubblicità.

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, la famosissima società di Youtube è attualmente in trattativa con varie case di produzione e aziende con l’obiettivo di portare programmi, film e intere emittenti sulla sua piattaforma.



Per il momento, l’idea è in fase di sperimentazione per un numero ristretto di utenti, come confermato da un portavoce di YouTube. Il servizio, che sarebbe gratuito per gli utenti e finanziato dalle pubblicità, porterebbe la compagnia parte del gruppo Alphabet, lo stesso di Google, a diventare a tutti gli effetti un broadcaster televisivo ma sul web.

Una rivoluzione non soltanto digitale, ma soprattutto comunicativa, che potrebbe cambiare il modo di fare tv.

Non c’è una novità per quanto riguarda l’introduzione di nuovi contenuti contenuti, visto che già attraverso la piattaforma Google Tv è possibile visualizzare film e spettacoli, sottoscrivendo un canone periodico. Sarebbe però un primato assoluto nella proposta di canali in diretta, proprio come accade per Roku e progetti simili, tra cui Samsung Plus.

Stando alle fonti del WS Journal, YouTube tratterebbe direttamente con chi gestisce i canali televisivi, offrendo a questi ultimi la possibilità di trasmettere sulla piattaforma e guadagnare mediante pubblicità, trattenendo però il 45% dei profitti. Di recente ,la compagnia di streaming ha stretto un accordo con Nfl Sunday Ticket per trasmettere(live su YouTube Tv e YouTube Primetime) le partite della stagione regolare della National Football League americana, non disponibili sui canali affiliati locali.