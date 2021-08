Beautiful: la prima stagione della soap in streaming su Youtube

Beautiful: la longeva serie tv americana verrà resa disponibile sulla piattaforma Youtube a partire dal primo settembre: ecco tutti i dettagli

Era il 4 giungo del 1990, quando apparve per la prima volta il viso di Ronn Moss sullo schermo degli italiani. Nessuno avrebbe pensato che quel tizio alto e dal volto vagamente alieno, avrebbe tenuto compagnia a milioni di casalinghe italiane per così tanto tempo. E dopo quasi 35 anni di onorata carriera sui canali Rai e Mediaset, la soap statunitense Beautiful approda su Youtube.

Tra qualche settimana infatti, il canale ufficiale della CBS, la casa produttrice della soap, rilascerà quotidianamente un episodio della prima stagione. Il rilascio avverrà dal primo settembre. I fan più accaniti e nostalgici potranno dunque rivivere le prime puntate in cui è sbocciato l’amore tra Brooke Logan e Ridge Forrester.

Ogni giorno, alle ore 15.00 (ore 9.00 in USA), si ripercorreranno anche tutte le tappe che hanno dato vita al mito della famosissima casa di moda Forrester Creations, guidata dai coniugi Eric (John McCook) e Stephanie (Susan Flannery).

L’iniziativa riempirà di contenuti il canale YouTube di The Bold and The Beautiful, già promotore dello show Bold Live, condotto da Casey Kasprzyk. Durante gli spettacoli inoltre, viene data la possibilità agli utenti web di interagire e chattare con i membri del cast. Beautiful diventa dunque una serie tv sempre più interattiva, moderna, fruibile in qualsiasi modo e a qualsiasi ora. Gli episodi della prima stagione, una volta rilasciati, resteranno infatti disponibili sulla piattaforma.