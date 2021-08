Tommaso Eletti: da Temptation Island al Grande Fratello Vip?

- Consigliato per te -

Tommaso Eletti: dopo Temptation Island potrebbe arrivare nella casa Grande Fratello Vip, ma si attendono conferme

Alfonso Signorini è pronto a condurre per la seconda volta il Grande Fratello Vip e nel cast potrebbe esserci uni dei volti più noti dell’ultima edizione di Temptation Island, Tommaso Eletti. Classe 2000, il giovane potrebbe essere uno dei papabili concorrenti nella casa più spiata d’Italia proprio per il suo particolare carattere. Puntata dopo puntata sull’Isola dei fidanzati, infatti, la sua gelosia per Valentina ci ha regalato momenti di intrattenimento singolari che hanno poi segnato la fine della loro relazione.

Tommaso Eletti infatti, ha lasciato subito il segno durante l’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Fin dal principio avrebbe voluto che la compagna Valentina Nulli Augusti non avesse atteggiamenti promiscui con i single nel villaggio e non mettesse costumi da bagno troppo succinti. Regole ovviamente non rispettate dalla ragazza che hanno portato a reazioni rabbiose e certamente immature di Tommaso, il quale ha trovato consolazione nell’avvicinamento con la single Giulia.

Valentina ha quindi deciso di fare un passo indietro e durante il falò di confronto ha messo fine alla loro relazione. Una decisione inderogabile alla quale Tommaso non si è ancora arreso e spera quindi di poter riconquistare la sua Valentina.

Nel frattempo il nome di Tommaso Eletti si aggiunge ai rumors su questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i nuovi concorrenti infatti potrebbero esserci Manuel Bortuzzo, Anna Lou Castoldi, Giucas Casella, Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e molti altri ancora.