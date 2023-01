Oroscopo Branko Martedì 17 Gennaio 2023: super Capricorno

Ariete Non sapete darvi pace perché pensate di aver perduto chissà quali occasioni, ma io penso, invece, che le buone occasioni devono ancora arrivare per voi. Le stelle sono magnifiche nei vostri confronti, certo, c’è quel Mercurio che impazza in Capricorno e continua a farlo ma, intanto, il sole è già arrivato quasi alla fine. La luna è fatta anche di qualche piccola nostalgia ma è una bella celeste nostalgia. Per il vostro amore diventa una Luna scorpionica che indaga, indaga, e cerca è un po’, come un Sherlock Holmes della situazione. Poi in serata, invece, questa luna in Sagittario vi vuole portare lontano lontano anche solo con il pensiero.

Toro Iniziamo questo martedì con la luna che è ancora in opposizione piuttosto forte, perché quadra Saturno e quindi qui potrebbe esserci qualche piccolo problema nell’ambiente dove svolgete la vostra attività attenti. Anche nel campo degli affari, delle speculazioni, delle transazioni finanziarie: ciò non significa che voi non possiate fare tutte queste cose, dico soltanto che dovete stare un attimo attenti, perché è molto probabile che una persona probabilmente di sesso femminile vi si metta contro. Infatti quella Luna nella prima parte della giornata non è buona per i rapporti con le donne; certo se voi dovete chiarire invece con una donna fatelo subito.

Gemelli Non perdete voi invece questa luna dnlla prima parte di questo martedì perché è nello Scorpione: una nuova carriera persino per i gemelli potrebbe iniziare da un giorno all’altro. Dico “da un giorno all’altro” in attesa e il giorno 20 di questo sole in acquario parleremo tantissimo, gemelli, non soltanto a voi ma tutti i segni di questo mese dell’Acquario. Perché sarà importante per noi tutti in quanto sarà l’ultima congiunzione Saturno-sole in Acquario. Per voi come avete capito è molto molto molto buono per la nostra attività, per i vostri affari finanziari. Stasera invece dedicate un po’ più di tempo alla famiglia

Cancro Questa Luna quando va in Sagittario diventa ottimista, diventa socievole, divertente, sicura, ama la vita, ama l’avventura ed è proprio di questo che voi avete bisogno del Cancro in questo momento, cioè di svegliarvi da questa specie di sonno. In fase calante questa luna diventa anche una perfetta affarista, ma risulta un pochino pensierosa, da questo punto di vista vuol dire che i vostri piani di tipo economico, forse, non sono stati ancora perfezionati, lo farete con calma. A partire dal Sole, dalla Luna nuova a fine di questa settimana in Acquario è giusta comunque questa luna per cambiare qualche direzione. In amore non dovete cambiare proprio niente perché va bene così.

Leone Vi prego di avere pazienza, questa mattina date anche un’occhiata alla salute, magari chiamate il vostro medico di fiducia, se c’è qualche cosa che non va naturalmente. Questo non significa che ci saranno problemi, però voi sapete come sono io: meglio dirlo prima no? Ma avreste mai detto, voi del leone, soltanto un anno fa per esempio che sareste diventati così forti, così determinati? Certo lo siete sempre stati perché siete nati sotto il segno del Leone, ma la convivenza con Saturno in opposizione interamente non è facile. Questa mattina Saturno va contro la luna nello Scorpione per questa ragione vi dico rilassatevi un attimo, regalatevi, invece, un qualche bell’incontro per questa sera, un appuntamento, anche con gli amici. Preparatevi anche per qualche forte opposizione dalle persone con cui pensate di aver già concluso accordi ma che non avete ancora concluso perché gli uomini e le donne cambiano così velocemente parere di questi tempi. Ma il vostro cuore no, quello non cambia, è sempre pieno di amore.

Vergine Questa luna ottima mi piace, soprattutto per l’attività; è una luna anche come un piccolo pozzo dei desideri, finché sta in scorpione poi c’è una bella folla di pianeti che segue, che partecipa, che stimola la vostra crescita, ripresa professionale; una piccola rinascita proprio che avrà poi un suo effetto positivo sulle finanze. Non perdete questo mese del segno dell’Acquario, per voi della Vergine fondamentale per fare programmi seri, profondi, per il futuro. Se c’è qualche piccolo problema di salute causa Luna quando transita nel Sagittario, programmate senz’altro una serata tranquilla quieta, senza impegni importanti.

Bilancia Siete un po’ irrequieti sempre, siete anche un po’ stanchi, siete anche un po’ frastornati, non può essere diversamente, stiamo ancora sotto il segno del capricorno e c’è lì ancora Mercurio che si congiunge a questo ma questo Giove in Ariete. Quindi ci sono delle pressioni io capisco questa vostra inquietudine, non la capiscono invece né in casa vostra, né il vostro coniuge, né i vostri figli, nel lavoro i vostri colleghi, per non parlare dei vostri superiori. Allora è meglio fare le cose in silenzio, senza dire, senza parlare troppo. Evitate le persone che vi buttano giù appena le sentite.

Scorpione Amore, entusiasmo, vita! Sta per concludere questo mese del Capricorno, vostro grande amico, resta lì Mercurio però, oggi, stamattina la luna al terzo giorno che fa questa quadratura diretta con Saturno. Questo nella salute noi dobbiamo comunque stare attenti. C’è anche una bella combinazione luna e sole e questo significa che voi potete tranquillamente parlare con le persone che rappresentano l’autorità di un vostro progetto, di un vostro lavoro, potete anche discutere e chiarire certe situazioni nella vita coniugale in maniera particolare. Dato che il problema vero potrebbe essere quello dei soldi, vale un po’ per tutti: per anche divorziati, per i giovani, per i single.

Sagittario Arriva la prima luna del 2023 e vi porterà sicuramente fortuna, ve lo posso garantire. Alle 17:34 arriva la luna immediatamente e forma un trigono, cioè un aspetto di 120°, con Giove nel segno di fuoco in Ariete; questo lo ripeto sempre, quando avviene è uno degli aspetti planetari che l’astrologia considera il più fortunato in assoluto. Certamente non si può ottenere tutto in un colpo solo grazie ad una luna, grazie ad un grande Giove, ma voi avete anche una bella Venere: voi avete anche un bel Mercurio, voi avete un ottimo Saturno ancora e qui dovete sistemare tutte le cose di casa vostra.

Capricorno Sono lieto di potervi inserire inserire sempre in questa lista immaginaria dei “super”. Il vostro Oscar lo vincerete sicuramente prima della conclusione della vostra stagione astrale che sarà venerdì prossimo, il giorno 20. Ma ci sarà la luna nel vostro cielo quindi devo dire una conclusione non soltanto simbolica ma veramente concreta per quanto riguarda il bene. Non sono assolutamente preoccupato per le critiche, osservazioni, che arriveranno da un ambiente che mostra una faccia davanti ma ce l’ha anche una faccia dietro. Però da quello che vi conosco io, penso che sia difficile ingannare o prendere in giro un Capricorno.

Acquario Quante belle cose stanno per nascere, sicuramente questo pomeriggio sarete già meno agitati della mattinata, meno impazienti, più controllati nel movimento fisico, soprattutto con le vostre parole che quando escono dalla vostra e bella sensuale bocca, assumono diversi significati. Potreste avere la sensazione che nulla di tanto speciale accada e in parte potrebbe essere vero ma questa luna c’è e arriverà questa sera in sagittario e una luna anche domani come l’allodola del mattino che annuncia giorni splendenti.