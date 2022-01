“L’enfer”: testo e traduzione del nuovo singolo di Stromae

“L’enfer” o, se vogliamo utilizzare la traduzione italiana, “Inferno”. E’ questo l’emblematico ma altrettanto eloquente titolo dell’ultimissimo singolo pubblicato da Stromae, in cui l’artista si mette a nudo per cantare i demoni che lo hanno tormentato nel corso degli ultimi sette anni. Demoni che lo hanno portato a una spirale depressiva, al punto tale da avergli causato frequentemente pensieri suicidi.

Lo scorso Ottobre, Stremae aveva pubblicato il brano “Santé“, segnando definitivamente il suo ritorno sulla scena musicale internazionale, anticipando l’uscita del album “Multitude” prevista per Marzo 2022.

In un’intervista rilasciata a TF1, il primo canale nazionale francese per numero di ascolti, Stromae spiega meglio il significato del titolo del suo album “Penso che siamo tutti delle moltitudini. Tutti noi siamo personaggi diversi, abbiamo differenti personalità. Non possiamo ingabbiarci in una scatola“.

Parlando della sua musica, Stromae ha dichiarato: “Le persone spesso vedono la mia musica come una discografia composta da canzoni dal ritmo allegro e gioioso, ma con tematiche oscure e un po’ tristi. Ma questo è come io vedo la vita. Non è completamente bianca e non è completamente nera. Ci sono momenti difficili e momento gioiosi. E’ un alternanza. Non c’è successo senza fallimento e non c’è fallimento senza successo“.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di L’enfer su Youtube di Stromae.

TESTO DELL’ULTIMO SINGOLO DI STROMAE “L’ENFER”

J’suis pas tout seul à être tout seul

Ça fait d’jà ça d’moins dans la tête

Et si j’comptais combien on est

Beaucoup

Tout ce à quoi j’ai d’jà pensé

Dire que plein d’autres y ont d’jà pensé

Mais, malgré tout, je m’sens tout seul

Du coup

J’ai parfois eu des pensées suicidaires, et j’en suis peu fier

On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire

Ces pensées qui me font vivre un enfer

Ces pensées qui me font vivre un enfer

Est-c’qu’y a que moi qui ai la télé

Et la chaîne culpabilité ?

Mais faut bien s’changer les idées

Pas trop quand même

Sinon ça r’part vite dans la tête

Et c’est trop tard pour qu’ça s’arrête

C’est là qu’j’aimerais tout oublier

Du coup

J’ai parfois eu des pensées suicidaires, et j’en suis peu fier

On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire

Ces pensées qui me font vivre un enfer

Ces pensées qui me font vivre un enfer

Tu sais, j’ai mûrement réfléchi

Et je sais vraiment pas quoi faire de toi

Justement, réfléchir

C’est bien l’problème avec toi

Tu sais, j’ai mûrement réfléchi

Et je sais vraiment pas quoi faire de toi

Justement, réfléchir

C’est bien l’problème avec toi

TRADUZIONE

Non sono l’unico a essere solo

È già stato meno nella testa

E se conto quanti siamo

Molti

Tutto quello a cui ho mai pensato

Per dire che molti altri ci hanno già pensato

Ma nonostante tutto, mi sento tutta solo

Dunque

Sì, a volte ho avuto pensieri suicidiE non ne vado fiero

A volte pensiamo che sia l’unico modo per metterli a tacere

Questi pensieri che mi fanno passare l’inferno

Sì, quei pensieri che mi fanno passare l’inferno

Sono solo io che ho la TV

E la catena di colpa?

Ma dobbiamo scambiare idee

Non troppo comunque

Altrimenti va rapidamente nella testa

Ed è troppo tardi perché smetta

È qui che vorrei dimenticare tutto

Dunque

Sì, a volte ho avuto pensieri suicidi

E non ne vado fiero

A volte pensiamo che sia l’unico modo per metterli a tacere

Questi pensieri che mi fanno passare l’inferno

Sì, quei pensieri che mi fanno passare l’inferno

Sai che ci ho pensato attentamente

E davvero non so cosa fare con te

Esatto, pensa

È il problema con te

Sai che ci ho pensato attentamente

E davvero non so cosa fare con te

Esatto, pensa

È il problema con te