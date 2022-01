Muse, ecco il nuovo singolo contro il bullismo

Tornano i Muse con il nuovo singolo “Won’t Stand Down” contro il bullismo e il cyberbullismo: “Come proteggersi e affrontare le avversità con forza, sicurezza e aggressività“

Tornano i Muse con un nuovo singolo dal titolo “Won’t stand down“. Il loro ultimo disco – un successo mondiale – è del 2018: dopo più di tre anni di assenza dal mondo musicale, tornano con brano carico di significato.

Il leader della band, Matthew Bellamy, si è così espresso riguardo il nuovo singolo: «”Won’t Stand Down” è una canzone su come resistere contro il bullismo, che si sia al parco giochi, al lavoro o ovunque. Come proteggersi dalla coercizione e dalla manipolazione sociopatica e affrontare le avversità con forza, sicurezza e aggressività».

Nel video di “Won’t stand down”, diretto dal regista Jared Hogan, si vede Matt incarnare la figura di un “cyber-burattinaio” che manipola le menti di un esercito oscuro.

Come riportato sul portale di r101, la band britannica sarà in tour e che suonerà in Italia in un solo concerto a Firenze Rocks il 17 giugno 2022. Al momento il titolo e la data d’uscita del nuovo album dei Muse non sono ancora noti.

