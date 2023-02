Leo Gassman racconta la sua lotta contro il bullismo

di Rosa Vitale

Leo Gassman , ospite a Domenica In, ha parlato della sua lotta contro il bullismo. Era ancora al liceo, quando ha scelto di divenire membro del Centro Nazionale contro il Bullismo – Bulli Stop, associazione che offre sostegno alle vittime di bullismo e cyberbullismo.

“Fortunatamente i bulli non mi hanno mai toccato in modo diretto, ma aiutare una persona che sta in difficoltà e darle amore è un dovere. È importante intervenire in situazioni scomode perché l’aggressore prima di agire di nuovo potrebbe pensarci su”.

Poi parla dei genitori Alessandro Gassman e Sabrina e dice: “Sono stati molto presenti e mi hanno insegnato il rispetto del prossimo e delle regole civili e la necessità di mettersi sempre dalla parte dei più deboli” ha raccontato il figlio d’arte.

Lo scorso maggio il cantante, ha soccorso una vittima di stupro. Su Instagram aveva raccontato: “Questa notte io e alcuni passanti abbiamo prestato aiuto a una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un giovane di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito”.

Ha poi chiamato la polizia e un’ambulanza che ha portato via la ragazza per accertamenti.

Secondo quanto riporta Dilei.it, la ragazza ha ringraziato Leo, chiamandolo eroe.

Lui ha risposto: “Il mio gesto ha destato clamore perché sono un personaggio conosciuto, ma ho voluto specificare su Instagram perché non c’è stato proprio niente di eroico. Ho solo fatto quello che andava fatto e sono certo che molti altri avrebbero fatto lo stesso”

