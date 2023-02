Uomini e Donne: anticipazioni puntata 21 Febbraio

di Giusy Curcio

In onda oggi, martedì 21 Febbraio alle ore 14.45, una nuova puntata di Uomini e Donne. Alessandro e Pamela del trono Over lasceranno insieme il programma. Armando, invece, dichiarerà di essere interessato a Desdemona e, per questo motivo, avrà una discussione con Gianni Sperti. Quest’ultimo accusa il cavaliere di non essere interessato a nessuna donna e di voler continuare a partecipare al programma senza concludere mai. Armando, con toni altrettanto accesi, replica che non gli piace più nessuna e che c’era solo una donna a cui era realmente interessato.

Riccardo, invece, deciderà di interrompere la sua conoscenza con Michela. Nelle scorse puntate Ivan ha manifestato un interesse per Tina e i due sono usciti in esterna. L’opinionista, però, ha deciso di non proseguire la conoscenza e ha annullato l’aperitivo in quanto Ivan si era già accordato anche per una cena con Desdemona per la stessa sera. La stessa reazione l’ha avuta Desdemona che ha deciso quindi di non uscire più con lui. Gemma ha conosciuto un nuovo cavaliere, Silvio.

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45. Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate. Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.