Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese: arriva la loro 7° collaborazione

E’ notizia recente che Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio collaboreranno ancora una volta in un nuovo progetto. Il sodalizio artistico tra il celebre regista e attore si è rivelato tra i più fruttuosi della storia hollywoodiana, motivo per cui vi è alta curiosità di scoprire ulteriori dettagli e novità per la loro nuova e ambiziosa collaborazione. Al momento, però, le informazioni sono molto esigue, perciò non ci resta che attendere.

Il film sarà l’adattamento del libro di David Grann, The Wager, già autore di “Killers of the Flower Moon”. Quest’ultimo è stato lo spunto per la pellicola che vanta invece la 6° collaborazione tra Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, la cui uscita è stata posticipata al 2023.

Non si hanno ancora ulteriori dettagli riguardo al ruolo che interpreterà DiCaprio, ma il sito Ansa.it ha pubblicato la sinossi del romanzo.

SINOSSI: Il libro di Grann racconta la vera storia di una nave della marina britannica chiamata Wager del 1742 che si è schiantata e si è arenata sulla costa del Brasile, abbandonando 30 sopravvissuti per mesi prima che riuscissero a tornare a riva e al sicuro. Ma la storia prende una svolta quando pochi mesi dopo, un gruppo diverso di soli tre sopravvissuti è arrivato in Cile e ha raccontato una storia diversa, dicendo che gli uomini non erano sopravvissuti eroi ma ammutinati, e che l’equipaggio è caduto nell’anarchia mentre era bloccato sulla isola.

Sempre secondo quanto riportato dall’Agenzia, in realtà, il libro deve ancora uscire nel mercato statunitense. Nonostante ciò la Apple Original Films ne ha già acquistato i diritti in modo da permettere la realizzazione del film. Non resta quindi che attendere il rilascio di una prima immagine ufficiale.