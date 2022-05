“Leoni” è il nuovo singolo di McFlava: grido di denuncia contro il Cyberbullismo

“Leoni” è il nuovo pezzo di McFlava: il grido di denuncia contro il Cyberbullismo. Ecco le dichiarazioni del rapper: il messaggio agli haters

“LEONI”, IL NUOVO SINGOLO DI MCFLAVA- Il 14 Maggio McFlava, noto rapper, ha pubblicato il suo nuovo inedito “Leoni”, un vero e proprio grido di battaglia contro il Cyberbullismo e gli haters. A lanciare l’importante messaggio è stato proprio il cantante, il video del brano è stato girato fra le vie di Napoli.

Ecco le parole del cantante, riportate anche dai colleghi de “ilsicilia.it”: “Nasce dal bisogno di combattere questo fenomeno sempre più presente nel mondo del web – racconta Mc Flava, che nella sua carriera artistica ha spaziato dalle opere liriche, all’heavy metal, dal musical all’hip hop. Io e Diamond abbiamo voluto schierarci in prima fila per questo cancro sociale. Tramite il nostro stile (molto diversi tra loro) abbiamo cercato di gridare al mondo che i sogni sono più forti dei vigliacchi che vivono nel web. Il ritornello recita “i veri leoni si guardano le spalle” chiara frecciata ai leoni da tastiera”.

Flavio Rezza, in arte Mc Flava, è nato a Palermo nel 1986. Ha partecipato come corista a diversi Concerti di Natale e varie manifestazioni con diversi personaggi di spicco tra cui: Katia Ricciarelli, Filippa Giordano, Luigi Lo Cascio, Ficarra e Picone, Pino Caruso e Pippo Baudo. Negli ultimi anni scrive anche testi parlando di tematiche molto attuali e sensibili, come il bullismo e la ludopatia.

