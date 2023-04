Lettera dai lager nazisti arriva dopo 80 anni

di Gaudieri Brunella

Una Lettera inviata dai lager nazisti è stata consegnata ieri nel comune di Mottola in provincia di Taranto. Nel novembre 1943 un uomo originario della Puglia era detenuto in un campo di concentramento, uno dei campi di lavoro nazisti a Berlino. L’uomo aveva scritto una lettera a sua moglie Maria, ma quella lettera non fu mai recapitata se non qualche giorno fa.

Il Sindaco del comune di Mottola, Giampieri Barulli è stato testimone di questa incredibile storia. In quell’anno molti giovani erano stati inviati al fronte a combattere e tra questi c’era il giovane Pasquale detenuto poi in un campo di lavoro nella capitale tedesca. Pasquale inviò una lettera a sua moglie Maria per rassicurarla sulle sue condizioni di salute, ma questa lettera non fu mai recapitata. Il giovane tornò a casa incolume dalla guerra e restò nel piccolo comune pugliese con sua moglie e i tre figli. Dopo ben 80 anni la lettera, spedita per mano di un signore di Firenze è giunta qualche giorno fa a Mottola ed è stata subito consegnata alla figlia di quello che fu suo padre, un militare al fronte.

Il Sindaco commenta lo straordinario evento riferendosi al fatto che si trattava di altri tempi e situazioni e che in qualche modo il destino ha deciso di riannodare le storie, persone e ricordi.