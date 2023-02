Liberato: ecco le prime tappe del tour all’estero

Per concludere il proprio tour, Liberato suonerà in concerto a Piazza Plebiscito a Napoli. Prima, il rapper visiterà Berlino, Parigi e Londra

Un tour europeo per riprendersi la scena. “Tournamm’ a cas’“, così ha annunciato, con un gioco di parole, il proprio tour il rapper Liberato, tramite un post su Instagram. Un giro europeo che lo vedrà andare in ben tre capitali europee. Il cantante “senza volto” sarà l’11 Giugno a Berlino, mentre visiterà Parigi il 15, Londra il 17. E poi Napoli dove il 16 Settembre si concluderà il tour nella suggestiva cornice di Piazza Plebiscito.

Una cornice dove in passato hanno suonato Bruce Springsteen, Elton John e anche Pino Daniele. Il post è stato accolto dal pubblico con grandissimo entusiasmo. Tantissimi i commenti, rigorosamente tutti quanti in Caps Lock, dato che Liberato usa solo il maiuscolo nei suoi commenti. Il rapper di cui ancora non si conosce l’identità, ma su cui ci sono insistenti ipotesi, annuncia il suo ritorno sui palchi dopo l’ultimo concerto, tenutosi a San Siro lo scorso 9 Settembre.

I costi per i biglietti per il concerto in Piazza Plebiscito ammontano a 46 € per i posti classici e 57.50 per i Pit (area dedicata al fronte palco). L’ultima esibizione live di Liberato risale al luglio scorso sullo splendido scenario della spiaggia della Chiaiolella a Procida. Dopo aver lanciato lo scorso anno, la notte tra il 9 e il 10 maggio, il suo secondo album, “Liberato II”, e scalato in fretta le classifiche, in particolare le chart dei singoli di Spotify, il 20 luglio scorso l’artista si è esibito a Procida davanti a pochi fortunati, in un concerto a sorpresa “miez ‘o mare” tenuto su una speciale piattaforma galleggiante.