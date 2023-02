Liberato: rivelate le date del suo minitour europeo

A quasi nove mesi di distanza dal totale silenzio che ha circondato Liberato dopo la pubblicazione del suo ultimo album, l’artista napoletano ha da poche ore annunciato le date di un minitour. 4 date esclusive, che però andrà a toccare principalmente ben tre capitali europee: Berlino, Parigi, Londra. Ovviamente però non poteva mancare anche una data in Italia, proprio nel luogo in cui è nato lo stesso Liberato, ovvero Napoli.

L’annuncio di “Tournamm’ a cas“, a cui corrisponde il titolo del tour, è stato dato da Liberato su Instagram, per poi aggiornare la sua bio con in link di un sito creato apposta per l’occasione dal suo staff: https://tournammacas.com/, in cui è possibile acquistare i biglietti per le date evento.

Per quanto riguarda la data a Napoli che si terrà a Piazza Plebiscito, i biglietti sono disponibili anche sulla piattaforma Ticketone, in vendita a 46 euro. Prezzo che inevitabilmente ha già fatto molto discutere su Internet. Anche in questo caso, nonostante l’ombra di mistero che ancora lo circonda, Liberato continua a far parlare di sé.

Di seguito, ecco le date e i luoghi che ospiteranno il tour di Liberato: