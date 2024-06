Limen Salerno Festival 2024: tre giorni di musica, arte e cultura al Parco dell’Irno

di Lucia Romaniello

Il Limen Salerno Festival torna con la sua quinta edizione, promettendo tre giorni di pura magia musicale e culturale al Parco dell’Irno. Dal 26 al 28 giugno 2024, Salerno diventa il centro di un evento che celebra la musica, l’arte e la cultura in tutte le loro forme, grazie al sostegno di Scabec S.p.A., della Camera di Commercio di Salerno e con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno e del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno.

Grande novità di questa edizione, ogni giornata del Festival si aprirà alle 17.30 con un talk all’interno del Teatro Ghirelli, in collaborazione con Scomodo, redazione under-30 nata a Roma nel 2016 per promuovere senso critico e consapevolezza, che oggi conta oltre 170.000 persone coinvolte e 350.000 copie distribuite.

I posti per i talk sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione tramite un form disponibile sui canali social di Limen, previo acquisto del biglietto.

“Che il vento no, non era un freno, ma una spinta”

“Che il vento no, non era un freno, ma una spinta”è un verso di un brano di Lucio Corsi, “Trieste”, da cui prende spunto la tematica del Limen Salerno Festival 2024, il Vento, con l’obiettivo di promuovere il valore del cambiamento, inteso sia nel senso di miglioramento sociale e collettivo, sia nel senso di cambiamento come motore del benessere psicologico.

Il vento simboleggia una forza che può essere sia favorevole sia contraria ai nostri desideri e obiettivi. In un’epoca caratterizzata da venti contrari che rischiano di immobilizzarci, dobbiamo pensare alle nuvole, che vedono nel vento una spinta verso la trasformazione e il movimento.

Il cuore pulsante del festival

Il Limen Salerno Festival è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica. Con due palchi dedicati sia ad artisti di fama nazionale che a promettenti talenti emergenti, il festival garantisce una varietà musicale che soddisferà ogni palato.

Limen Salerno Festival 2024 – 26 Giugno

Il primo giorno, il palco principale sarà scosso dalle melodie degli Ex-Otago, gruppo genovese celebre per il loro indie pop intriso di emozioni autentiche. A seguire, Giovanni Truppi, noto per la sua capacità di trascinare il pubblico in un viaggio musicale unico con il suo stile innovativo. La serata si concluderà con i Fiori di Cadillac, band salernitana che riflette profondamente sull’animo umano attraverso le loro canzoni, per poi passare a “La discoteca” del Dissonanze curata da Stefania Verticale.

Limen Salerno Festival 2024 – 27 Giugno

Il secondo giorno vedrà protagonista Nitro, figura iconica della scena urban italiana, con la sua energia esplosiva e i suoi testi introspective. Seguiranno Jelecrois e Grein, rappresentanti della nuova ondata del rap italiano con le loro atmosfere da club e liriche penetranti. Atarde porterà un sound elettronico che mescola il cantautorato, mentre Social Tedio e Vanz esploreranno sonorità elettroniche e pop. La serata culminerà con la dj selection di Overline Jam curata da Dj Marcellino.

Limen Salerno Festival 2024 – 28 Giugno

Il terzo giorno chiuderà in grande stile con i leggendari 24 Grana, una band che ha saputo emozionare generazioni con il loro mix di dub, reggae e rock. Yosh Whale offrirà una performance ricca di influenze elettroniche, r’n’b e soul, mentre Tartaglia Aneuro stupirà con la sua fusione di tammorra napoletana, ritmi africani e influenze giapponesi. La notte si accenderà con il dj set di Emersa curato da Dj Kowu.

Sul secondo palco, spazio ai giovani talenti: Why the moon, Ardua e Giorgio Moretti il 26 giugno; Millelacrime, Sitra e Hfhuma il 27 giugno; Dea.wav, Tocka e Via Mercanti il 28 giugno.

Un festival oltre la musica

Il Limen Salerno Festival non è solo musica. Il programma è arricchito da talk, mostre, workshop, presentazioni di libri, poesia, fotografia, cinema e teatro, creando un’esperienza culturale a 360 gradi. I giovani sono al centro di questa manifestazione, con attività pensate per stimolare la creatività e la partecipazione.

Dopo i successi delle edizioni precedenti, il Limen Salerno Festival continua a crescere, diventando un appuntamento di rilievo nel panorama culturale italiano. Grazie al supporto delle istituzioni e degli sponsor, il festival offre un programma sempre più ricco e variegato, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e di promuovere il talento giovanile.

INFO UTILI

Disponibili i biglietti su www.ticketone.it, sia per le singole serate che per l’abbonamento. I biglietti saranno disponibili anche in loco al botteghino (apertura cancelli alle ore 17.30). Per assistere ai talk nel Teatro Ghirelli, oltre all’acquisto dei biglietti, visti i posti limitati, è necessario prenotarsi qui.