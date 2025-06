Limen Salerno Festival 2025, domani sul palco Alice, Altea, la Niña e i Fuera

di Redazione ZON

Manca pochissimo per l’inizio della sesta edizione del Limen Salerno Festival 2025; al Parco dell’Irno una tre giorni (26, 27 e 28 giugno) di musica, arte, mostre e dj set in un’edizione che celebra il coraggio di sbagliare e ricominciare.

“Ho sbagliato tutto” – #LimenSafe2025

Il 26 giugno, al Parco dell’Irno di Salerno, torna il Limen Salerno Festival 2025 con la sua sesta edizione. L’appuntamento musicale dell’estate salernitana è pronto a tagliare i nastri con una prima serata piena di ospiti, workshop, mostre e dj set; un programma ricco di eventi da non perdere all’insegna della buona musica e dell’arte. Per la tematica di quest’anno, il Limen celebra l’elogio dell’errore, come opportunità di crescita, trasformazione e rinascita.

Sul main stage saliranno alcuni tra i nomi più interessanti della nuova scena musicale italiana: Alice, Altea, La Niña e i Fuera.

L’apertura dei cancelli è prevista per le 18:00, con la possibilità di immergersi fin da subito nella magia dell’arena, caratterizzata come ogni anno da un Limen Expo ricercato e originale, con installazioni, allestimenti artistici, esposizioni, mostre e design. A partire dalle 18:00 prenderanno vita anche le attività del Limen Point e di CasaLimen, uno spazio esperienziale e accogliente che ospiterà:

All You Can Read, Sala Pose, proiezioni cinematografiche, live painting, Poesie al mare, performance di personaggi storici e il laboratorio partecipato Il mio migliore errore.

In ogni momento della giornata ci sarà spazio per entrare in contatto con le diverse Associazioni e Realtà che colorano il festival, tra stand, workshop e attività.

Alle 18:30 sarà la volta di Into the Swing, la social dance che riporta in scena l’energia dello swing, con una lezione aperta a tutti per imparare i primi passi e riscoprire il piacere del ballo collettivo.

Dalle 19:30, il palco si animerà con gli Opening Act di Elisa Benetti e Diblo, che accompagneranno il pubblico verso l’inizio dei concerti principali.

A partire dalle 20:30, inizieranno le esibizioni serali dei main artist: un carosello musicale imperdibile con protagonisti assoluti della nuova musica italiana.

Ad aprire la serata sarà Alice, artista dalla forte identità musicale che unisce elettronica, R&B e ricerca sonora.

Altea, con la sua cifra stilistica delicata ma incisiva, porterà sul palco una performance intensa ed emotiva.

Poi sarà il momento de La Niña, voce potente e contemporanea che mescola le sonorità della tradizione napoletana con linguaggi musicali attuali. In chiusura, il dj-set ibrido dei Fuera, pronti a trasformare l’arena in un dancefloor sotto le stelle.

E NON FINISCE QUI!

Il Limen Salerno Festival 2025 proseguirà con due serate altrettanto imperdibili:

27 giugno

Sul palco Sethu, con il suo sound ibrido tra punk ed energia urban, seguito dalla poetica e potente Emma Nolde, fino al gran finale con i leggendari Tre Allegri Ragazzi Morti.

Opening act: Velia, Mancino, Vins.

28 giugno

Gran chiusura con un concentrato di attivismo e ritmo: i 99 Posse, band simbolo del pensiero critico in musica. In apertura: Morfuco & Tonico70 con il loro sound rap meticcio e incendiario.

Opening act: Paolo Karim, Leyla El Abiri, Pharsalia, Vlad.

🎧 Ogni serata si conclude con il DJ Set CD5 powered by Amet, per ballare fino a tardi sotto le stelle.

PROGRAMMA COMPLETO

26 giugno 2025

Ore 18.00 Apertura cancelli

Dalle ore 18.00 Limen Expo: installazioni, allestimenti artistici, esposizioni, mostre e design

Dalle ore 18.00 Limen Point e “CasaLimen”:

Info point e merchandising ufficiale Limen SaFe25

All you can read

Sala pose

Proiezioni cinematografiche

Live painting

Poesie al mare

Personaggi storici

Il mio migliore errore

Dalle ore 18.00 Associazioni e Realtà: stand, workshop e attività

Ore 18.30 Social dance w/ Into the Swing

Dalle ore 19.30 Opening Act:

Elisa Benetti

Diblo

Dalle ore 20.30 Concerti:

ALICE

ALTEA

LA NIÑA

FUERA

Dalle ore 24.00 Dj Set w/ CD5 powered by Amet

INFO UTILI

Disponibili i biglietti su www.ticketone.it. I biglietti saranno disponibili anche in loco al botteghino (apertura cancelli alle ore 18.00). Le prevendite per la prima serata e per l’abbonamento sono terminate, ma gli ultimi biglietti e abbonamenti saranno acquistabili al botteghino.