Limen Salerno Festival 2025: termina un’edizione sold out con grande partecipazione collettiva

di Redazione ZON

Si è conclusa con il tutto esaurito della serata finale la sesta edizione del Limen Salerno Festival, che dal 26 al 28 giugno ha trasformato il Parco dell’Irno in un’arena viva, partecipata e colorata di musica e creatività. Un pubblico caloroso e trasversale ha premiato la proposta musicale del festival, rendendo questa edizione una delle più riuscite di sempre.

Tre giorni di successi ed emozioni

Grandi nomi della scena musicale italiana si sono alternati sul palco: La Niña, Emma Nolde, Tre Allegri Ragazzi Morti e il gran finale con Morfuco & Tonico70 e i leggendari 99 Posse. Tra rime taglienti e messaggi di libertà, la musica ha risuonato forte.

Ogni sera, il DJ set di CD5 powered by Amet ha trasformato l’arena in un dancefloor sotto le stelle, prolungando il clima di festa e condivisione.

I concerti sono stati accolti con entusiasmo e partecipazione da un pubblico che ha ballato, cantato e si è lasciato coinvolgere con energia e affetto, creando un’esperienza collettiva autentica e intensa.

Ad aprire le serate, un parterre ricco di talenti emergenti: Elisa Benetti, Diblo, Velia, Mancino, Vins, Paolo Karim, Leyla El Abiri, Pharsalia e Vlad. Voci nuove che hanno saputo conquistare con suoni autentici e coinvolgenti, grazie alla visione coraggiosa della direzione artistica.

Un pubblico curioso, partecipe, entusiasta

Migliaia di persone hanno attraversato gli spazi del festival non solo per i concerti, ma anche per vivere CasaLimen (letteratura, cinema, poesia, teatro), il Limen Expo dedicato al tema dell’errore, e attività come Into the Swing, Paint & Wine, aromaterapia, mindfulness (in collaborazione con Hentourage) e performance curate dalle associazioni del territorio.

“Ho sbagliato tutto”: l’errore come rinascita

Il tema dell’edizione 2025 – “Ho sbagliato tutto” – ha unito artisti, pubblico e organizzazione in una riflessione collettiva sull’errore come opportunità. Ogni artista ha condiviso la propria esperienza con emozione e sincerità, celebrando l’imprevisto come spazio di crescita e libertà.

Un’edizione corale e potente

Il Limen Salerno Festival si conferma come una delle manifestazioni culturali più vitali del territorio, grazie al lavoro dell’Associazione Limen, con oltre 900 associati, volontari e collaboratori. Un festival che coniuga qualità artistica e spirito di comunità, continuando a rinnovarsi senza perdere autenticità.

Appuntamento al 2026

Il festival saluta il suo pubblico con un arrivederci che è anche una promessa: ritornare il prossimo anno con nuovi errori da celebrare, nuove storie da raccontare e nuove energie da condividere.