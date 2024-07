L’impatto del Cyberbullismo sui giovani in Italia: tassi più elevati al Sud

di Angela De Angelis

Le parole possono lasciare cicatrici profonde, spesso invisibili ma dolorose. Commenti offensivi, insulti e critiche eccessive non solo generano tristezza e frustrazione, ma se ripetuti, possono portare a danni ben più gravi, quali il cyberbullismo. Questo tipo di abuso, quando rivolto ai giovani, può sfociare in depressione, isolamento, mancanza di autostima e alterazioni nei percorsi di sviluppo neurologico.

Secondo l’Indice regionale sul maltrattamento e la cura all’infanzia, realizzato dall’organizzazione Cesvi, questo problema è particolarmente acuto in Italia, dove le parole offensive e il bullismo online stanno diventando una preoccupazione crescente.

Cos’è il Cyberbullismo?

Il cyberbullismo è una forma di abuso psicologico che si manifesta attraverso l’uso delle tecnologie digitali. Questo include l’invio di messaggi minacciosi o offensivi, la diffusione di voci false e la pubblicazione di contenuti umilianti. Questi atti non solo feriscono psicologicamente le vittime, ma possono anche alterare lo sviluppo del cervello nei giovani, come suggerito dal rapporto Cesvi.

Dati sul Maltrattamento dei Minori in Italia

Il maltrattamento infantile in Italia è in crescita, con un aumento dell’8% dei reati contro i minori nel 2021 rispetto all’anno precedente, raggiungendo il numero più alto mai registrato: 6.248 casi. Secondo i dati dell’Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti, oltre 400.000 bambini sono sotto la tutela dei servizi sociali, con 77.493 casi di maltrattamento accertati.

Le forme di abuso includono l’incuria (40,7%), la violenza assistita (32,4%), il maltrattamento psicologico (14,1%), il maltrattamento fisico (9,6%) e l’abuso sessuale (3,5%). Questi dati evidenziano un problema diffuso e preoccupante, con la violenza verbale che gioca un ruolo significativo nel contesto del cyberbullismo.

Fattori di Rischio e Disparità Regionali

L’Italia è divisa in due, con le regioni del Sud, come Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, che mostrano tassi più elevati di maltrattamento e una minore disponibilità di servizi di supporto. Queste regioni soffrono anche di livelli di istruzione più bassi, maggior numero di gravidanze precoci e una più bassa soddisfazione della vita, fattori che contribuiscono al rischio di maltrattamento minorile.

Influenza Culturale e Musica

La violenza verbale e il cyberbullismo possono essere amplificati da influenze culturali, come l’ascolto di canzoni con testi misogini o sessisti. Anche l’uso dei dialetti può contribuire a questo problema, poiché può facilitare l’uso di insulti, che tendono a diminuire in contesti in cui si parla l’italiano standard.

Soluzioni e Prevenzione

Una soluzione efficace per prevenire il maltrattamento minorile è l’home visiting, un programma di intervento precoce che fornisce supporto ai genitori dal settimo mese di gravidanza ai primi tre anni di vita del bambino. Questo programma è particolarmente efficace per le famiglie migranti, che spesso si sentono più a loro agio in un ambiente non giudicante.

Inoltre, è fondamentale migliorare l’accesso ai servizi di assistenza all’infanzia, soprattutto nel Sud Italia, dove gli asili nido sono pochi e non adeguatamente attrezzati. Le “Case del sorriso” del Cesvi, presenti in città come Napoli, Bari e Siracusa, offrono un rifugio e supporto alle famiglie in difficoltà, ma c’è ancora molto da fare.

Conclusione

Il cyberbullismo e la violenza verbale sono problemi gravi che richiedono un’azione congiunta da parte delle istituzioni, delle scuole e delle famiglie. Investire in programmi educativi e di supporto può aiutare a proteggere i giovani da questi abusi e a promuovere una cultura di rispetto e inclusione.