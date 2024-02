Linda Napoli presenta “Riflesso”: il suo nuovo singolo

di Rita Milione

La cantautrice campana Linda Napoli torna con nuova musica: si tratta di “Riflesso”, questo è il titolo del suo nuovo singolo. La cantante ha solo vent’anni ma ha già le idee molto chiare! Fare musica è una di queste.

Biografia

Linda Napoli è una cantautrice. Nata ad Avellino nel 2003, vive a Baronissi in provincia di Salerno. Da quando era solo una bambina la musica scorre nelle sue vene. Il suo modo di “muoversi a tempo” ha da sempre colpito amici e familiari: è come se il suo cuore battesse a ritmo di musica! È una ragazza estremamente allegra e solare ma è anche molto sensibile e introspettiva.

“Riflesso”: il nuovo singolo

Linda racconta che : “Riflesso è una rinascita, un dialogo interiore, un’analisi della sua vita fino ad oggi” Quel riflesso che ha tanto odiato oggi è disposta ad accoglierlo e ad amarlo. È quello che, secondo lei, dovrebbe fare ognuno di noi. Bisognerebbe fermarsi un attimo e pensare che nonostante tutto ci sarà sempre qualcosa di positivo che vale la pena ricordare e raccontare. A volte abbiamo una realtà distorta delle cose ma ci sarà sempre un sogno, una luce che ci riporterà ad essere quello che siamo, racconta la cantante.

“Ho capito – continua la cantautrice – che la paura e l’ansia possono essere superate da un qualcosa che è più grande di noi (la luce di cui parlo nel testo, talmente luminosa da colpirmi in mezzo al buio, prendermi per mano e illuminarmi il cammino). Quando crediamo di essere persi dobbiamo solo affidarci a qualcuno o a qualcosa che ci faccia ritrovare la bussola per non farci perdere e che magari sia disposto a camminare insieme a noi. È un percorso lungo e difficile e il mio non è ancora terminato ma oggi sono in pace con me stessa ed è proprio da questa canzone che parte il mio cambiamento per essere sempre la versione migliore di me.”