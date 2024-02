Battipaglia, spaccio di droga: arrestato pusher

di Rita Milione

In data 14 febbraio 2024, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato un uomo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto individuato in possesso di circa 80 gr. di cocaina.