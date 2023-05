Linea d’Ombra: per la seconda giornata ospite Carolina Crescentini

di Chiara Gioia

Domani (venerdì 5 maggio) seconda giornata al Teatro Augusteo a Salerno del progetto spin off di Linea d’Ombra Festival il “Media Education Factory 4.0” realizzato nell’ambito del CIPS – Cinema e Immagini per la Scuola, il Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Dopo il taglio del nastro di questa mattina (giovedì 4 maggio) con i primi 500 studenti in sala con la proiezione del film “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi e il focus sul game design con Manuel Moavero, incontro realizzato in collaborazione con il Comicon, domani s’inizia alle 10 con la proiezione del film “Yaya e Lennie – the walking liberty”, regia di Alessandro Rak. Un inno alla natura e alla libertà in una grande storia di amicizia che riuscirà a salvare il mondo. A seguire incontro con il regista Alessandro Rak e l’autore della colonna sonora, Dario Sansone. Alle 15.30 Masterclass “Mare fuori cinema dentro”, Storia di un fenomeno creativo e generazionale con il regista Ivan Silvestrini e l’attrice Carolina Crescentini. Alle 21 concerto perfomance “Aneema – songs in E/motion” con Dario Sansone (frontman dei Foja) e Francesco Filippini (illustratore digitale). In questo concept-show, partendo da “Duje Comme Nuje”, singolo tratto dalla colonna sonora del lungometraggio “Yaya e Lennie – The Walking Liberty”, Dario Sansone si cimenta in uno spettacolo che ripercorre i brani del repertorio dei Foja, inclusi in diverse colonne sonore, fondendoli, in un nuovo unicum narrativo ed emozionale, con le illustrazioni in movimento di Francesco Filippini. A moderare tutti gli incontri in programma per il campus è il condirettore artistico del Linea d’Ombra Festival, Boris Sollazzo

Claudio Giovannesi durante l’incontro con gli studenti di Linea d’Ombra: “Mi fa piacere che abbiate visto La paranza dei bambini perché il pubblico che abbiamo immaginato sin dall’inizio è quello che ha l’età dei protagonisti, racconta l’adolescenza in un luogo che non è Napoli; è una storia che potrebbe accadere in qualsiasi città, in qualsiasi posto del mondo”. Parlando poi con Boris Sollazzo nel talk post proiezione, Giovannesi ha sottolineato l’importanza di eventi come il Media Education Factory: “Educare alla video produzione è un qualcosa che dovrebbe stare di più nelle scuole, come avviene in Francia ad esempio. Oggi i ragazzi vivono con questa protesi che è il telefonino, è un veicolo d’immagini, quindi la cosa importante è essere consapevoli delle immagini con cui si è a che fare, che si producono, cogliere il pensiero di una costruzione, scoprirne il sentimento. Basterebbe spiegare loro di passare dalla modalità verticale a quella orizzontale e sarebbe una cosa quasi rivoluzionaria”.

Di seguito i 13 istituti del salernitano coinvolti nel progetto: Liceo Classico “Torquato Tasso”- Salerno, IIS “De Filippis – Galdi”- Cava de’ Tirreni (SA), Liceo Scientifico “Andrea Genoino”- Cava de’ Tirreni (SA), IIS “Basilio Focaccia”- Salerno, IIS “Alberto Galizia”- Nocera Inferiore, IIS “Della Corte Vanvitelli”- Cava de’ Tirreni, Liceo Statale “Alfano I”- Salerno, IIS “Galilei – Di Palo”- Salerno, IPSEOA “Roberto Virtuoso”- Salerno, Convitto Nazionale T. Tasso – Salerno, Istituto Professionale “F. Trani” – Salerno, Liceo artistico Sabatini-Menna – Salerno e IIS Genovesi Da Vinci – Salerno. Il “Media Education Factory 4.0” è promosso e organizzato dall’Associazione SalernoInFestival, con il patrocinio del Comune di Salerno.

Si ricorda che la prossima edizione di Linea d’Ombra Festival si svolgerà dall’ 11 al 18 novembre 2023.