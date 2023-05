Salerno, possedevano una barca e percepivano il RDC: indagate 36 persone

di Chiara Gioia

La Questura di Salerno, grazie anche alla collaborazione con la Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Salerno, ha sventato una truffa per oltre 250mila euro e denunciare in stato di libertà 36 persone, di cui 6 cittadini italiani e 30 extracomunitari, per aver ottenuto I’ elargizione del reddito di cittadinanza senza averne titolo.

Secondo il quadro investigativo i sei cittadini italiani, sono risultati direttamente o indirettamente intestatari o avere la piena disponibilità di imbarcazioni; situazione che esclude la possibilità di tale beneficio, infatti, in merito al godimento di beni durevoli, la norma prevede che “nessun componente del nucleo familiare del richiedente il beneficio debba essere intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del digs. 18 luglio 2005, 17. 171”.

Per quanto concerne i 30 cittadini stranieri, di cui: 10 cittadini del Senegal, 9 delle Filippine, 3 della Georgia, 3 dell’Ucraina, 1 della Tunisia,’ dello Sri Lanka, 1 della Moldavia, 1 di Cuba e 1 della Federazione Russa, gli stessi, avrebbero autocertificato falsamente di essere in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di avere la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi.