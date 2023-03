L’infinito più o meno, il nuovo singolo di Francesco Renga e Nek

di Redazione ZON

Un brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui Renga e Nek lasciano il posto a Francesco e Filippo: questo è “L’infinito più o meno” (Epic/Sony Music), il nuovo singolo Francesco Renga e di Nek Filippo Neviani in radio e digitale dal 10 marzo.

Il brano (scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun, Marco Paganelli) anticipa il nuovo progetto discografico condiviso, ed è disponibile in pre-save e pre-add qui: https://epic.lnk.to/linfinitopiuomeno.

In attesa dell’evento celebrativo il prossimo 5 settembre all’Arena di Verona, a grande richiesta si aggiunge un altro imperdibile appuntamento live sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago – MILANO, per ripercorrere ancora una volta le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni!

Inoltre, RENGA e NEK saranno impegnati in un tour nelle principali città italiane:

02 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – ROMA

07 settembre – Piazza della Loggia – BRESCIA

11 ottobre – Teatro Augusteo – NAPOLI

12 ottobre – Teatro Team – BARI

16 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

19 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 1° marzo, su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Le date live sono prodotte e organizzate da Friends & Partners. Il concerto al Mediolanum Forum di Assago (MILANO) è realizzato in collaborazione con Showbees.

Testo – L’infinito più o meno

–