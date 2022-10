Listeriosi, muore un 75enne a Campobasso

L’uomo, originario di Bojano, aveva mangiato ricotta. Tra le cause, oltre alla listeriosi, vi sono anche delle patologie pregresse

Una vicenda sempre più fitta e misteriosa. A Campobasso, un altro uomo è morto per via della listeriosi. Si tratta di un 75enne le cui condizioni erano state definite da subito molto gravi a causa anche di alcune patologie pregresse. L’uomo, originario di Bojano, era stato ricoverato al Cardarelli di Campobasso, nel reparto di terapia intensiva. Era da giorni in rianimazione dopo aver ingerito un alimento, probabilmente della ricotta.

Sul caso è stata avviata una verifica dell’ufficio Igiene per risalire al tipo di alimento all’origine del contagio. La listeriosi porta con sé rischi molto alti, soprattutto per quanto concerne i formaggi molli. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, infatti, tra gli alimenti più a rischio vi sono formaggi come il Brie e il Camembert, seguiti dal gorgonzola, dal patè, dal latte crudo e dal salmone affumicato.

Tra i consigli del ministero della Salute per ridurre il rischio di contrarre la listeriosi nella manipolazione degli alimenti, vi è sicuramente quello di lavarsi spesso le mani e disinfettarsi. Bisognerebbe poi “conservare in frigorifero gli alimenti crudi, cotti e pronti al consumo in modo separato e all’interno di contenitori chiusi“. Inoltre, è fondamentale “cuocere bene gli alimenti seguendo le indicazioni del produttore riportate in etichetta“, in quanto il batterio è sensibile alle alte temperature.

Dal 2020 ad oggi, i decessi erano solamente quattro, mentre i casi attestati per la malattia erano ben 66. Numero che potrebbe essere destinato ad aumentare.