Lo dovevi fare con me: da oggi in radio il nuovo singolo di Mecna

di Tiara Operno

Da oggi è disponibile per la rotazione radiofonica una versione esclusiva di Lo dovevi fare con me di Mecna, in cui la seconda strofa è affidata a Bais, uno tra i più promettenti artisti della nuova scena musicale italiana. “Lo dovevi fare con me” è il singolo di lancio di Stupido Amore, l’ultimo album di Mecna, uscito lo scorso 5 maggio.

“Credo sia uno dei miei album più maturi. Ci ho lavorato per la prima volta con tutta la band che da qualche anno mi accompagna anche nei live. Nei testi c’è l’amore in tutte le sue forme, ma più che parlare di amore lo uso per parlare di vita, esperienze, frustrazioni e anche di morte. L’espressione Stupido Amore racchiude il dualismo di qualcosa che ti fa bene ma che a volte puoi anche maledire.” – racconta Mecna.

Il disco è stato anticipato dai singoli “Mille Voci“ con Drast e “Ciò che splende” e include le collaborazioni anche con Bais, Dargen D’Amico, Guè e Coez.

Clicca qui per ascoltare “Lo dovevi fare con me” ft. Bais e Dargen D’Amico.

Tracklist “Stupido Amore”: