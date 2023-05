Sardegna: fuori oggi il nuovo singolo degli Zero Assoluto

di Tiara Operno

Esce oggi per Artist First su tutte le piattaforme digitali e in radio, il nuovo singolo degli Zero Assoluto “Sardegna”



Il duo pop romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, torna con un brano estivo dolcemente nostalgico che ripercorre ricordi ed emozioni di un’estate, come loro stessi ci raccontano: “Questa canzone è nata in poche ore. È una sequenza di immagini che si susseguono tra ricordi, nostalgia e promesse. È un pezzo che evoca suoni, profumi, desideri, sensazioni forti e allo stesso tempo lontane. La abbiamo scritta con la collaborazione di svegliaginevra, una giovanissima cantautrice che apprezziamo molto”.



La produzione di “Sardegna” è stata affidata a Federico Nardelli e Giordano Colombo, che hanno saputo restituire le sonorità e le atmosfere giuste per il brano, strizzando l’occhio alle vecchie canzoni degli Zero Assoluto.

Dopo sei anni finalmente il gruppo torna dal vivo con due concerti evento:

Uno al Fabrique di Milano il 20 maggio (Sold-out)

(Sold-out) Un’altra data è invece prevista al Palazzo dello Sport di Roma il 12 novembre.

In queste due occasioni speciali gli Zero Assoluto proporranno tutta la loro discografia ripercorrendo i 20 anni di carriera, dai successi dei primi anni Duemila fino agli ultimi brani usciti. Non mancheranno ospiti e sorprese che verranno annunciati in seguito.

Clicca qui per ascoltare il brano.

TESTO DI SARDEGNA, IL NUOVO SINGOLO DEI ZERO ASSOLUTO

Non sono in grado, non sono normale

almeno io, almeno io lo ammetto

non sono bravo l’ho imparato a fare

e come, come non detto

E passa il rumore del vento

vederti felice, le luci del centro

la sabbia negli occhi, il vetro appannato

qualcuno che bussa e a volte dimenticarsi

resta, il profumo mi resta

la voglia di uscire e di stare in Sardegna

la notte che corre, l’amore rallenta

le corse, le volte che tu mi dici “aspetta”

Scriverò le cose che non abbiamo fatto ancora

per poi rifarle ancora

e solo se ci vai troverò il modo per lasciarti stare sola

quando vuoi stare sola

sola

Le stesse scarpe, le stesse strade

quando non dormi le stesse pare

beviamo due cose prima di andare

e poi mi odi male

un giorno mi verrà la nostalgia

del tuo sarcasmo, della tua voce

e del tuo modo di vedere le cose

E passa il rumore del vento

vederti felice, le luci del centro sabbia negli occhi, il vetro appannato

il tempo che bussa e a volte dimenticarsi

resta, il profumo mi resta

e prendersi a morsi, spaccarsi la testa

la notte che corre, l’amore rallenta

le corse del cazzo, tu che mi dici “aspetta”

E scriverò le cose che non abbiamo fatto ancora

per poi rifarle ancora

e solo se ci vai troverò il modo per lasciarti stare sola

quando vuoi stare sola

sola

Le stesse scarpe, le stesse strade

quando non dormi le stesse pare

bevo due cose prima di andare

te l’ho già detto come ti pare

Scriverò le cose che non abbiamo fatto ancora

per poi rifarle ancora

e solo se ci vai troverò il modo per lasciarti stare sola

quando vuoi stare sola

sola