Lo sposo sulla torta: testo e significato del nuovo brano di Manuel Agnelli

Lo “sposo sulla torta” è il nuovo singolo estratto dal primo album solista di Manuel Agnelli “Ama il tuo prossimo come te stesso“, che è disponibile da oggi, venerdì 4 novembre, per tutte le radio.

Accompagnato da un video in uscita lo stesso giorno, il trascinante brano arriva dopo “Proci” e “Milano con la Peste” e ricalca la struttura della canzone soul, giocando sul filo della schizofrenia di ogni relazione sentimentale («È tardi per chiamarlo amore / è presto per chiamarlo amore»).



In attesa di vederlo nuovamente nel nuovo tour nei club in partenza dal 3 dicembre, Manuel Agnelli continua a ricevere riconoscimenti da critica e pubblico, dopo la pluripremiato “La profondità degli abissi”, dalla colonna sonora del film Diabolik, ha vinto un David di Donatello e un Nastro D’Argento, entrambi per la miglior canzone originale. Mercoledì 16 novembre infatti, sarà allo IULM per la consegna del Diploma ad Honorem del Master in Editoria e Produzione Musicale.

TESTO DI “LO SPOSO SULLA TORTA” DI MANUEL AGNELLI

So che cerchi un nuovo me

So che cerchi un nuovo Dio

So che cerchi una speranza

Beh, lo sai, la cerco anch’io

E non senti più i sapori

Ti ricordi almeno il mio?

È tardi per chiamarlo amore

È tardi per chiamarlo amore

Ogni giorno, ogni sera

Faccio solo quel che so

Sia lo sposo sulla torta

La scommessa è andata storta

Cavaliere senza testa

Non ti serve, sei la via

Come in mezzo a una tempesta

Tu sai già come si faIò so già come si fa

Io che piango, tu che speri

È tardi per chiamarlo amore

È questo che tu chiami amore? È questo?

Cancelliamo quel che sai

Gli anni che hai buttato via

Cancelliamo anche i silenzi

Succhia idee la testa mia

Succhia tutto quel che vuoi

È tardi per chiamarlo amore

È tardi per chiamarlo amore

È tardi per chiamarlo amore

Ti ho sognato in un giardino

Ho dormito come un santo

Il tuo odore è ancora qui

Quello mi piaceva tanto

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore

È presto per chiamarlo amore