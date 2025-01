Location scouting: come scegliere il set ideale per i tuoi progetti

di Danilo Iammancino

Il location scouting è una fase fondamentale quando si decide di realizzare un evento. Sono molti i settori che ne vengono influenzati, come il cinema, la pubblicità, la moda, ma si fa riferimento anche ad eventi come quelli aziendali.

Qualsiasi sia l’occasione, avere a disposizione la location perfetta è alla base della riuscita del progetto. Trovare il posto ideale comporta accurata ricerca e selezione, un processo delicato che ha necessità di coinvolgere professionisti tra cui le agenzie che dispongono di location.

Che si tratti di un film, una serie TV, una sfilata di moda, uno shooting o una presentazione aziendale, il luogo deve rispecchiare il messaggio da comunicare, ma deve in più essere funzionale alle necessità logistiche e tecniche.

Chi si occupa di questo compito così delicato è qualcuno che ha ottima conoscenza del territorio e una visione olistica che consente di immaginare in che modo uno spazio possa essere trasformato in un ambiente ideale per una scena o una campagna.

In questo contesto, realtà come Ask4location agenzia di selezione location possono quindi giocare un ruolo fondamentale, perché ottimi punti di riferimento, sicuri della loro expertise e possessori di una vasta rete di contatti.

Perché è importante trovare la location adatta

Quando si ha tra le mani un progetto visivo, che sia uno shooting, un film o anche in occasione di eventi aziendali dove la presentazione è tutto, individuare il luogo perfetto è alla base della sua riuscita.

Fare location scouting, quindi, è un aspetto determinante. Il luogo non è un semplice sfondo, ma contiene elementi attivi che contribuiscono in modo significativo alla narrazione visiva, influenzando il mood e l’autenticità di ogni momento della giornata. Di conseguenza incide persino sulla riuscita del progetto stesso.

Ci sono esempi, nel mondo del cinema, che ci fanno capire quanto il luogo sia centrale nel mood. A volte questa è un’intera città, come nel caso di New York in “Sex and the City”, altre si tratta solo di una struttura, ad esempio nel caso dell’iconica villa in Sicilia de “Il Padrino”.

Nel mondo della moda, la locazione dell’evento ha un ruolo ancora più importante perché può trasformare un semplice servizio fotografico in un’esperienza visiva unica. Le sfilate di alta moda spesso scelgono ambienti esclusivi che enfatizzano la raffinatezza e l’esclusività del marchio.

Altrettanto rilevanti sono i luoghi scelti per gli eventi aziendali o privati. Fare location scouting significa trovare l’atmosfera che definirà l’intera esperienza, dal suo inizio alla fine. Una conferenza o una presentazione può cambiare radicalmente in base allo spazio scelto, che deve rispecchiare l’immagine e i valori dell’azienda.

Perché rivolgersi ad agenzie che dispongono di location

Il luogo è quindi fondamentale e per questo individuare quello giusto non è un processo da sottovalutare. È necessario avere conoscenze e competenze specifiche, oltre che avere a disposizione una ricca rete di contatti da cui attingere.

In questo contesto, devono entrare in gioco le agenzie che dispongono di location. Queste offrono un servizio completo, che va dalla scelta della location ideale alla consulenza logistica e burocratica, sollevando i clienti da incombenze organizzative e permettendo loro di concentrarsi unicamente sull’aspetto artistico.

Il team è solitamente composto da professionisti con una profonda conoscenza del settore e una rete di contatti vasta, che consente di individuare spazi unici e affascinanti. Essi sono in grado di interpretare le caratteristiche di ogni ambiente, analizzando ogni dettaglio, dalla luce naturale alle sfumature architettoniche, per creare l’atmosfera perfetta per la narrazione o il messaggio da comunicare. Per tale motivo è importante coinvolgerli qualora ci sia bisogno di fare location scouting.