Londra-Milano: la surreale richiesta ai passeggeri dell’aereo

di Antonio Jr. Orrico

Il vento troppo forte ha impedito il decollo dell’aereo Londra-Milano. Il fatto più surreale, però, è capitato per via di una richiesta

Una richiesta a dir poco assurda, che ha lasciato sbigottiti tutti i passeggeri. Accade a Londra, all’aeroporto, sul volo Az227 di Ita Airways, operato da German Airways e diretto a Milano. A impedire il regolare decollo il vento troppo forte. Una situazione già di per sé incresciosa, che è diventata ulteriormente surreale quando ai passeggeri è arrivata una disposizione a dir poco stramba.

“L’aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere.“. Questa è stata la bizzarra richiesta che si sono sentiti rivolgere i passeggeri del volo, che sono rimasti a dir poco basiti. A documentare la loro reazione, a bordo del volo, c’era anche il giornalista Gianluigi Nuzzi, che ha condiviso quanto accaduto sul suo profilo Instagram e ha parlato di “fantascienza“.

Il perché è presto spiegato,. Date le avverse condizioni meteo, è stato calcolato che il peso in eccesso ammontava a circa 500 chili. Il carburante in più necessario per decollare sopra i grattacieli della City di Londra doveva quindi essere compensato dalla discesa di alcuni passeggeri. All’inizio si era pensato di far scendere almeno dieci persone. La proposta prevedeva una compensazione con un voucher dal valore di 250 €.

Il compromesso si è trovato quando in sei hanno rinunciato a partire in cambio del voucher e dalla stiva sono stati tolti tutti i bagagli. Il ritardo dell’aereo partito da Londra e in arrivo a Milano è stato di tre ore.