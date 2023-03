Umbria: scoperta la possibile causa del terremoto

di Antonio Jr. Orrico

Il terremoto in Umbria ha avuto il suo epicentro ad Umbertide. La possibile causa potrebbe essere dovuta alla faglia Alto Tiberina

Una terra che trema tantissimo nel giro di poche ore. In Umbria, ci sono state tre forti scosse di terremoto in brevissimo tempo, tutte localizzate nella stessa area epicentrale, a sud di Umbertide, in provincia di Perugia. Scosse che sono state avvertite in tutta la parte settentrionale della regione, come anche in Toscana, Marche e Lazio. Le scuole, per precauzione, sono chiuse sia per la giornata odierna che per domani.

Per sicurezza, una trentina di persone sono state evacuate, in attesa dei controlli strutturali dei Vigili del Fuoco. L’area è considerata ad alto rischio sismico, a causa della presenza del sistema di faglie Alto Tiberine. E proprio questa sembra essere la causa principale del terremoto in Umbria, associabile anche agli episodi di Amatrice e L’Aquila. Per ora, però, l’INGV non attribuisce ancora dettagli relativi a questo sistema di faglie.

Il timore più grande dell’istituto è che la serie di scosse possa proseguire, sfociando poi in uno sciame sismico che potrebbe durare anche più giorni. Fino a ieri sera, si sono registrate almeno una trentina di scosse, di cui cinque di una forza superiore a magnitudo 2. Le scosse registrate alle 16:05 di magnitudo 4,3, alle 20:08 di magnitudo 4,6 e alle 20:13 di magnitudo 3,9 della scala Richter sono state poco profonde, con ipocentro a circa 8-10 km sempre a sud di Umbertide.

La terra trema ancora forte, e le cause, questa volta, sembrano essere certe.