Love Runs Out: testo e traduzione del nuovo brano di Martin Garrix

É uscito oggi “Love Runs Out”, il nuovo singolo del Dj/produttore olandese da più di 1 miliardo di stream Martin Garrix, in collaborazione con l’artista multi-platino G-Eazy e la cantautrice Sasha Alex Sloan.

Con questo brano Martin Garrix, ancora una volta, ha intrapreso una sfida sonora. La traccia infatti fonde alla perfezione la produzione del Dj con le sonorità hip-hop e melodiche di G-Eazy e la voce accattivante di Sasha Alex Sloan, facendo risaltare al meglio l’identità di tutti e tre gli artisti.

La canzone racconta quanto possa essere difficile affrontare improvvisamente la fine di una relazione, interrogandosi su cosa potrebbe succede se, all’improvviso, un giorno dovesse svanire l’amore.

Il brano segue la pubblicazione della Hit colonna sonora di UEFA EURO 2020 “We Are The People” ft. Bono & The Edge ( la quale vanta 60 milioni di streaming), che ha raggiunto la 1 posizione della classifica italiana e globale di Shazam e dell’Airplay radiofonico in Italia.

Testo

What if our love runs out, out, out

Don’t wanna let you down-own-own

You know, ah

What if our love runs out (Yeah)



Can’t help but think, “what if”

Fast forward five or six

Years, there’s some change

We end up Mr. and Mrs. Smith

My baby with the shizz

Right now it’s perfect bliss

But what if one day I wake up and I don’t feel like this?

If I can’t trust you, feel disconnected and front you

I just realized, been a couple days since I fucked you

Something’s feelin’ strange, I don’t feel the same when I touch you

And I prefer the distance, I wonder if I still love you

For real, yeah



‘Cause babe, I’ve lеarned my lessons

Sorry for second guеssing

But I’ve just got a question



What if our love runs out?

What if our love runs out?

What if one day we wake up

And don’t feel like we do now? (You know)

What if our love runs out? (Yeah)

What if our love runs out? (Oh)

What if one day we wake up

And we both want something else?



What if our love runs out? (Yeah)

Yeah, what if our love runs out?

What if our love runs out, out, out?

Don’t wanna let you down-own-own

What if our love runs out?



Ah, can’t help, but think what if this love’s a perfect gift?

‘Cause when I’m down on my lowest you come give me a lift

Let’s face our direction before we go adrift

‘Cause if it’s worth it, let’s work it, I’m down to run a risk

It’s feeling perfect for certain right now, but then again

If I lost you I never could be your friend again

Doubts creep up inside us if we both let ‘em in

Unless we both never lettin’ that question enterin’



In first place, you know

‘Cause babe, I’ve learned my lessons

Sorry for second guessing (First time how did you get there?)

But I’ve just got a question (What’s that?)



What if our love runs out?

What if our love runs out?

What if one day we wake up

And don’t feel like we do now? (You know)

What if our love runs out? (Yeah)

What if our love runs out? (Oh)

What if one day we wake up

And we both want something else?



What if our love runs out? (Yeah)

Yeah, what if our love runs out?

What if our love runs out, out, out?

Don’t wanna let you down-own-own

What if our love runs out?

TRADUZIONE

E se il nostro amore si esaurisse, fuori, fuori?

Non voglio deluderti da solo

Sai, ah

E se il nostro amore si esaurisse (Sì)



Non posso fare a meno di pensare “e se”

Avanti veloce cinque o sei

Anni, c’è qualche cambiamento

Finiamo Mr. e Mrs. Smith

Il mio bambino con lo shizz

In questo momento è perfetta beatitudine

Ma cosa succede se un giorno mi sveglio e non mi sento così?

Se non posso fidarmi di te, sentiti disconnesso e di fronte a te

Ho appena realizzato, sono passati un paio di giorni da quando ti ho scopato

Qualcosa mi sembra strano, non mi sento lo stesso quando ti tocco

E preferisco la distanza, mi chiedo se ti amo ancora

Per davvero, sì



Perché piccola, ho imparato le mie lezioni

Scusa per la seconda ipotesi

Ma ho solo una domanda



E se il nostro amore si esaurisse?

E se il nostro amore si esaurisse?

E se un giorno ci svegliassimo?

E non ti senti come ci sentiamo adesso? (Sai)

E se il nostro amore si esaurisse? (Si)

E se il nostro amore si esaurisse? (Oh)

E se un giorno ci svegliassimo?

Ed entrambi vogliamo qualcos’altro?



E se il nostro amore si esaurisse? (Si)

Sì, e se il nostro amore si esaurisse?

E se il nostro amore si esaurisse, fuori, fuori?

Non voglio deluderti da solo

E se il nostro amore si esaurisse?



Ah, non posso fare a meno, ma pensa se questo amore fosse un regalo perfetto?

Perché quando sono giù di morale vieni a darmi un passaggio

Affrontiamo la nostra direzione prima di andare alla deriva

Perché se ne vale la pena, lavoriamoci, sono giù a correre un rischio

Mi sento sicuramente perfetto in questo momento, ma poi di nuovo

Se ti perdessi non potrei mai più essere tuo amico

I dubbi si insinuano dentro di noi se entrambi li lasciamo entrare

A meno che entrambi non lasciamo mai entrare quella domanda



In primo luogo, lo sai

Perché piccola, ho imparato le mie lezioni

Scusa per la seconda ipotesi (la prima volta come ci sei arrivato?)

Ma ho solo una domanda (che cos’è?)



E se il nostro amore si esaurisse?

E se il nostro amore si esaurisse?

E se un giorno ci svegliassimo?

E non ti senti come ci sentiamo adesso? (Sai)

E se il nostro amore si esaurisse? (Si)

E se il nostro amore si esaurisse? (Oh)

E se un giorno ci svegliassimo?

Ed entrambi vogliamo qualcos’altro?



E se il nostro amore si esaurisse? (Si)

Sì, e se il nostro amore si esaurisse?

E se il nostro amore si esaurisse, fuori, fuori?

Non voglio deluderti da solo

E se il nostro amore si esaurisse?