Finita la relazione tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger

È giunta al capolinea la storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. I due si erano conosciuti diversi anni fa ed erano andati a vivere insieme. Per lui, Mercedesz aveva addirittura litigato con sua mamma Eva Henger che, in più di un’occasione, aveva dichiarato che sua figlia fosse succube dell’ex tronista. Una faida madre-figlia avvenuta sotto l’occhio vigile delle telecamere: litigi ed incomprensioni che avevano portato ad un allontanamento definitivo.

Negli ultimi tempi, però, si erano fatte insistenti le voci di una presunta crisi tra i due, culminata con la rottura. E a confermarlo, lo stesso Lucas attraverso delle storie su Instagram: “Siccome siete un po’ che me lo chiedete e siccome non ne voglio più parlare, perché non mi piace parlare di queste cose lo dico. Tra me e Mercedesz è finita. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo“.

Se Lucas spiega che alla base ‘non c’è una motivazione valida‘, qualcuno ha dato alla loro crisi un nome e un cognome: Selvaggia Roma, ritenendola la causa della loro frattura, ormai insanabile. Qualcun altro, invece, ha ipotizzato che ci sia lo zampino di mamma Eva e che, adesso che Lucas non c’è più, mamma e figlia si siano finalmente riavvicinate o che lo faranno presto nel salotto televisivo della D’Urso!