Lucasfilm: assunto Shamook, lo Youtuber che ha aggiustato col deepfake lo jedi Luke Skywalker

La Lucasfilm ha ingaggiato lo youtuber che ha realizzato qualche tempo fa un video deepfake con protagonista Luke Skkywalker tratto da The Mandalorian 2

Si chiama Shamook ed è lo youtuber che la Lucasfilm ha assunto dopo che quest’ultimo ha condiviso su YouTube un video deepfake con protagonista Luke Skywalker, nella scena finale della seconda stagione di The Mandalorian. Tutto è nato dalle lamentele che gli appassionati hanno mosso agli ultimi spin-off di Guerre Stellari, dal film Rogue One: A Star Wars Story alla serie The Mandalorian.

Il problema principale riguardava i cameo di personaggi storici ricostruiti con la computer grafica, dalla principessa Leia al jedi Luke Skywalker. Shamook, ha quindi pensato di migliorare i cameo dei personaggi più famosi utilizzando la tecnologia deepfake basata sull’intelligenza artificiale.

I suoi video sono arrivati a milioni di persone, fino alla Lucasfilm, che ha così deciso di ingaggiarlo nel ruolo di “Senior Facial Capture Artist“.

“Siamo sempre alla ricerca di artisti di talento, ed abbiamo da poco ingaggiato Shamook. Nei passati anni la Industrial Light and Magic ha investito molto in intelligenza artificiale ed in machine learning, con l’obiettivo di realizzare effetti visivi convincenti. Ed è fantastico vedere come la tecnologia di oggi stia andando così avanti“, questo il comunicato ufficiale della Lucasfilm.