Luci d’Artista 2024-2025: boom di presenze e riapertura del Solarium di Santa Teresa

di Redazione ZON

La prima domenica della celebre rassegna “Luci d’Artista” ha fatto registrare un vero e proprio record di visitatori. Come riportato dal quotidiano SalernoToday, circa 65 autobus turistici hanno riempito fin dal primo pomeriggio le aree di sosta dedicate in via Ligea, mentre i parcheggi del centro cittadino sono stati presi d’assalto da centinaia di auto private.

Il centro città gremito per Luci d’Artista

Migliaia di persone hanno affollato la villa comunale, il centro storico, Corso Vittorio Emanuele e il lungomare, immortalate negli scatti di Antonio Capuano. L’evento ha riservato una piacevole sorpresa a salernitani e turisti: la riapertura del Solarium di Santa Teresa, completamente rinnovato dopo gli interventi di riqualificazione.

Un inizio spettacolare per un’edizione che promette di attirare un numero ancora maggiore di visitatori nelle prossime settimane.