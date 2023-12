Luci d’Artista, caos traffico: il sindaco consiglia la metro

di Antonio Jr. Orrico

Ancora una volta un successone, con delle pecche. Uno dei punti deboli relativo alle Luci D’Artista è risultato, nuovamente, il traffico. A Salerno, il caos nel corso dell’ultimo fine settimana è stato assolutamente difficile da fronteggiare, forte anche del ponte dell’Immacolata che, sicuramente, ha debilitato le funzioni della circolazione in città, a causa della sovrappopolazione sintomatica delle feste.

Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, oggi in edicola, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, non ha nascosto le criticità. Queste ultime, relative alle Luci D’Artista, sono state però definite dal primo cittadino come “un male necessario“. Il successore di Vincenzo De Luca ha anche suggerito un’alternativa per evitare di congestionare la circolazione delle auto nelle ore di punta, soprattutto serali, della kermesse.

“Mi hanno mandato delle foto della metropolitana vuota in orario di punta. Se i nostri concittadini, i nostri visitatori ci aiutano usando il mezzo pubblico, che è formidabile, si potrebbero evitare diverse patologie del traffico. Quando l’offerta è così sovrabbondante, allora le cose quasi fisiologicamente si complicano.” ha dichiarato Napoli.