Luciano Ligabue: esce “Una Storia”, la sua autobiografia

Esce il 3 maggio l’autobiografia di LUCIANO LIGABUE: Una storia (Mondadori). Il libro è preordinabile in tutti gli store online a partire da domani, mercoledì 20 aprile.

L’artista presenta il libro il 5 maggio presso OGR Torino, alle ore 21, con un’anteprima del Salone del libro di Torino, in collaborazione con OGR Torino.

Luciano Ligabue: cosa contiene il libro “Una storia”?

Una storia racconta, a 360 gradi, la vita di Luciano. Il cantante, nello specifico, riesce a narrare tantissimi aspetti di sé in modo molto dolce, incisivo e singolare.

Una storia: ecco una citazione del libro

“Ogni volta che mi fa il bagno, mia madre poggia la punta del dito sulla cicatrice e l’accarezza. «Questo sfregio crescerà con te. Diventerà grande insieme a te. E lo troverai sempre lì a ricordarti una cosa: puoi anche faticare a nascere, o prenderti la peritonite quando ancora non sai camminare, ma ce la fai, capito? Tu ce la fai. Te lo dice la Rina.»” -scrive Luciano Ligabue.

LUCIANO LIGABUE: qualche curiosità

(Correggio, 1960) con ventidue album, tre film e sei libri (Fuori e dentro il Borgo, La neve se ne frega, Lettere d’amore nel frigo, Il rumore dei baci a vuoto, Scusate il disordine, È andata così, scritto con Massimo Cotto) illumina il panorama musicale italiano da circa trent’anni.

È uno tra gli artisti italiani di maggior successo ed ha ricevuto due Targhe Tenco, un Premio Tenco, un Premio Le parole della musica e un Premio Lunezia per il valore artistico dell’album Miss Mondo.

Ha vinto, inoltre, durante la sua carriera, più di sessanta premi per ciò che concerne la sua attività musicale, cinque premi per quanto riguarda l’attività di scrittore ed infine dodici onorificenze per la sua attività cinematografica.

Luciano Ligabue Una storia, in libreria dal 3 maggio, Mondadori, 480 pagine, 22 euro.