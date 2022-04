“Domani e per sempre”: in arrivo il romanzo d’esordio di Ermal Meta

Ermal Meta è uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano ed ha scritto un libro di narrativa che si intitola ‘Domani e per sempre’. L’opera sarà disponibile in libreria e in ebook a partire dal 19 maggio per La nave di Teseo. Inoltre, sono stati opzionati i diritti cinematografici da Carlo degli Esposti per una serie televisiva. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

“Domani e per sempre”: ecco di che cosa parla

Il romanzo racconta la storia di Kajan, un ragazzo nato in Albania nel corso della seconda guerra mondiale. I suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti. La sua vita cambierà per sempre in seguito ad un incontro che lo porterà a coltivare la sua naturale predisposizione per il pianoforte. Che cosa accadrà dopo?

Meta è un artista molto sensibile ed empatico e, ancora una volta, con la sua immensa dolcezza, ci conduce in una realtà conflittuale e sofferta, molto simile a quella in cui ci troviamo oggi.

Ermal Meta: le parole di Elisabetta Sgarbi

“Rimasi molto colpita quando ascoltai a Sanremo il brano ‘Vietato morire’. Mi feci subito viva con lui. Ma Ermal, con molta serietà, mi disse che per lui i libri erano una cosa importante e voleva essere certo di avere un libro da scrivere.

Dopo qualche anno di silenzio, mi chiama annunciando: ‘Ho un libro da farti leggere, un romanzo’. Sono rimasta colpita da ‘Domani e per sempre’ come rimasi colpita da ‘Vietato morire’.

[…]Sono certa che la narrativa italiana, con questo romanzo, potrà contare su una nuova, sorprendente voce”– afferma Elisabetta Sgarbi, direttore generale ed editoriale La nave di Teseo.

“Domani e per sempre”: le dichiarazioni del cantante su Instagram

“Mi ha fatto sorridere, piangere, pensare, studiare, immaginare, guardare, vedere, sentire, restare sveglio per notti intere. Mi ha disciplinato e mi ha ricostruito in qualche modo, salvandomi. Il 19 maggio esce il mio primo romanzo, DOMANI E PER SEMPRE. Rappresenta gli ultimi due anni della mia vita o forse gli ultimi quaranta. Non vedo l’ora di condividerlo con voi. Chissà cosa ne penserete, chissà se vi piacerà. Io ci ho messo tutto quello che avevo dentro e quello che non avevo, l’ho preso in prestito dal futuro. Grazie sin da ora a chi lo leggerà, a chi lo farà suo, a chi lo amerà così come l’ho amato io sin dalle sue prime parole. Sono emozionato e mi trema lo stomaco, proprio come succede a Kajan diventando grande.

A presto amici. Ermal“- scrive il cantante sul suo profilo ufficiale di Instagram.