Latarma: la nuova etichetta discografica lanciata da Marta Donà

Marta Donà è pronta a lanciarsi in un nuovo e ambizioso progetto. La Latarma è la nuova società messa interamente in piedi da Marta Donà, manager di alcuni dei più importanti artisti italiani del panorama musicale mainstream italiani: Marco Mengoni – il primo a sceglierla come manager- , Francesca Michielin, i Maneskin– almeno fino all’ Eurovision 2021, ma anche Alessandro Cattelan e Antonio Dikele Distefano.

Come ha spiegato in diverse occasioni la stessa Marta Donà, il nome per la sua nuova azienda, affermando proviene da un nomignolo che le aveva affibbiato Fiorello “La Tarma”, e che da allora le è rimasto.

Insieme a Marta Donà, la Latarma vanterà la collaborazione anche di altre dieci giovani collaboratrici, tutte sotto gli under 40. Esse andranno ad occuparsi di ben tre sezioni:

Latarma Managment : che si occupa ella promozione, diffusione e consulenza dell’attività di artisti e personaggi legati al mondo musicale, dello spettacolo e intrattenimento. In questa sezione vengono studiate e sviluppate strategie di marketing su misura.

: che si occupa ella promozione, diffusione e consulenza dell’attività di artisti e personaggi legati al mondo musicale, dello spettacolo e intrattenimento. In questa sezione vengono studiate e sviluppate strategie di marketing su misura. Latarma Records : Si coordina e si studia la promozione e la distribuzione di opere musicali, dischi e registrazioni o produzioni audiovisive.

: Si coordina e si studia la promozione e la distribuzione di opere musicali, dischi e registrazioni o produzioni audiovisive. Latarma Entrtainment: Si ideano e si producono eventi, branded content e format originali per artisti, piattaforme e brand.

Come riporta il magazine Adnkronos, nel parlare di questo suo nuovo impero creato dal nulla, Marta Donà ha raccontato: ”Ho iniziato qualche anno fa come ufficio stampa. Poi Mengoni mi chiese di fargli da manager, avevo 26 anni, non sapevo bene come fare ma dopo i primi tempi mi disse che di me si fidava. Da lì, nel 2011 è iniziata l’avventura, Marco e io. Negli anni successivi ho iniziato a strutturarmi con le prime persone del team e sono arrivati Francesca Michielin, Cattelan, i Maneskin e poi Antonio Dikele Distefano’‘.

Parlando più dettagliatamente della sua Latarma, la Donà ha spiegato che: ‘‘Ci concentriamo sullo scouting seguendo i talenti in tutte le loro fasi artistiche, dalla scrittura alla produzione, dalla promozione al marketing. Da anni ricevo progetti e non riesco a stargli dietro. C’è una crescita di tutto il settore discografico, non solo del vinile ma anche dello streaming, L’esigenza è andare a supporto di giovani emergenti per i quali possiamo fare la differenza. Partner discografico per questo progetto è una realtà consolidata come la Bmg”.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale: https://www.latarma.it/