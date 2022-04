Oroscopo di Paolo Fox Sabato 9 Aprile 2022: Pesci forte

Ariete Anche oggi siete un po’ rallentati o nervosi, forse perché dovete organizzare un progetto a breve ma nulla di grave, questo è un oroscopo che più ci avviciniamo a Maggio e meglio andrà. Le stelle aiutano e nei periodi buoni si potrà sfruttare un’occasione ma il resto dipende da noi. Le stelle dicono che una prova sarà affrontata e vinta se c’è preparazione. Domenica importante per l’amore.

Toro I nati sotto il segno del Toro escono da mesi duri, febbraio e marzo sono stati pesanti. Qualcuno è stato preoccupato per il lavoro, altri per il partner, forse vi siete anche pentiti di essere stati un po’ duri. Aprile rimette in gioco, potete perdonare e capire, questo è un sabato più dolce in generale nei rapporti gli altri.

Gemelli Gemelli in attesa di novità che puntualmente arriveranno da maggio ma in questo momento non vi va di sentire chiacchiere e persone che si lamentano. Quando vedete che attorno a voi ci sono tanti problemi sapete come fare, iniziate ad avere un atteggiamento un po’ superficiale o comunque cercate di distrarre la mente. Attenzione in amore perché in questo periodo non tutto è semplice da capire.

Cancro Sarebbe meglio se si riuscisse a rimanere coinvolti da un’emozione improvvisa. Lo dice Venere, ne parla Giove, presto attivi per la ricerca di un amore. Nel lavoro, coloro che sono precari potrebbero vivere un forte disagio, vi sentite in una fase di fermo apparente. Intanto in questo fine settimana cercare di dare spazio alle relazioni più vere.

Leone I sentimenti dei nati Leone saranno valorizzati domenica, ci sarà un avanzamento da Maggio e anche uno sblocco se per tempo siete rimasti in attesa di novità. Sul lavoro bene se c’è stato un cambio di rotta, se avete avuto un nuovo incarico sostituendo qualcun altro. Sensazioni positive in amore e domenica saranno favoriti gli incontri.

Vergine In questo fine settimana dovreste mettere al bando le tensioni negative, iniziare a parlare d’amore perché è proprio in famiglia o nei rapporti con gli altri che possono nascere delle divergenze. In questo momento ci sono delle difficoltà da superare, con queste stelle un po’ strane potreste anche pensare che alcuni progetti di lavoro siano bloccati ma aspettate Maggio quando Giove non sarà più opposto.

Bilancia Sono stelle importanti per la Bilancia, tuttavia in questo fine settimana la precedenza deve averla l’amore. Dovete cercare di riconquistare una persona o riavvicinarvi a chi per vari motivi è stato lontano. Ci sono state tante preoccupazioni e problemi che all’inizio sembravano irrisolvibili ma che piano piano si stanno sbrogliando. L’amore in questi giorni avrebbe bisogno di un pizzico di conforto in più. Domenica sarà una giornata più sostenuta.

Scorpione Lo Scorpione in questa giornata di sabato può contare su Luna, Giove e Venere favorevoli; in questo oroscopo è come se ripartisse qualcosa, come se nel vostro cuore dopo lo stallo di Marzo, Aprile segnasse una nuova passionalità da raggiungere. Datevi da fare oggi, una buona notizia, tutto può accadere.

Sagittario Il Sagittario in questi giorni deve cercare di risolvere un piccolo problema che riguarda l’amore, la famiglia, i parenti. Domenica sarà una giornata più tranquilla ma è molto importante evitare confronti pesanti, soprattutto con Gemelli e Pesci. Sembra che in questo periodo abbiate bisogno di tanta libertà.

Capricorno Il Capricorno oggi è un po’ perplesso, abbiamo una Luna contraria per quanto riguarda i sentimenti anche se ci sono meno ambiguità rispetto al passato. E’ in corso una sorta di grande pulizia nella vostra vita: cambiano amicizie e relazioni che ormai sono inutili. Se intendete ottenere un riscatto o qualche vi spetta non lasciate che il tempo passi.

Acquario L’Acquario è meglio che parli in questo sabato perché domani avremo una Luna opposta che tenderà a creare qualche piccolo disagio. In realtà ciò che c’è di positivo in questo cielo è la possibilità di concludere piccoli o grandi affari. Chi ha un lavoro o il potere di contrattare entro la fine di questo mese dovrà raggiungere un equilibrio. L’amore è forte.