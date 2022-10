Luigi Strangis: dal 14 ottobre presenterà il suo nuovo album “Voglio la gonna”

Luigi Strangis , il vincitore di Amici 22, a partire dal 14 ottobre presenterà il suo nuovo album “Voglio la gonna” in tutta Italia. Scopriamo, insieme, quali sono le date degli appuntamenti.

Questo il calendario degli appuntamenti

14 ottobre MILANO h 15.00 Mondadori Store / Duomo

15 ottobre ROMA h 15.00 Mondadori Store /Cola di Rienzo

17 ottobre PADOVA h 15.00 Mondadori Store / Piazza Garibaldi

17 ottobre BOLOGNA h 18.30 Mondadori Store / CC Vialarga

18 ottobre TORINO h 17.30 Mondadori Store / Monte di Pietà

19 ottobre PONTECAGNANO (SA) h 18.00 Mondadori Store / CC Maximall

20 ottobre PALERMO h 17.30 Mondadori Store / Mercato San Lorenzo23 ottobre CURNO (BG) h 14.00 CC Curno

“VOGLIO LA GONNA”è disponibile per il preorder a questo link, anche in versione autografata su Amazon e in versione limitata bundle cd autografato e felpa su musicfirst.it.

Luigi Strangis: ecco le sue parole

“Ognuno di noi deve essere libero di poter esprimere al meglio sé stesso, la sua indole e i suoi sogni e poterli perseguire senza l’ingabbiamento degli stereotipi” dice LUIGI STRANGIS “per questo ho deciso di intitolare l’album “VOGLIO LA GONNA””.

Questa la tracklist di “VOGLIO LA GONNA”: