Lulù Selassiè svela: “Io ricattata a 15 anni, è stato un incubo”

GF VIP: LE DICHIARAZIONI DI LULU’ SELASSIE’- Ospite di Verissimo, celebre trasmissione condotta da Silvia Toffanin e in onda ogni weekend su Canale 5, Lulù Selassié ha svelato di essere stata vittima di razzismo e di stalking. Le parole della principessina etiope, giunta in finale al GF VIP 6, hanno lasciato di sasso i telespettatori, che non immaginavano appieno quanto la sorella di Jessica avesse sofferto da adolescente.

Ecco le sue dichiarazioni, riportate anche dai colleghi di “Leggo”: «Non volevo mai andare a scuola, non mi trovavo bene. Quindi, ero un po’ esclusa. Purtroppo a scuola questo bambino mi disse una parola che io non conoscevo neanche. Da lì cominciai a vedermi in maniera diversa rispetto agli altri bambini. Iniziarono le mie insicurezze, tante paure». E ancora: «Nessuno mi chiamava. Ero io che dovevo invitare. Era una questione di razzismo. C’erano momenti che mi trattavano bene, ma quando c’era da frequentarmi non mi includevano mai».

Lulù ha poi così proseguito: «Ho trovato la forza di rispondere, non sto più zitta. Non si può stare sempre silenzio e di lasciare che le persone ti trattino come non meriti. La mattina era un incubo per me, perché non volevo andare a scuola, volevo stare con mia mamma. Già in macchina piangevo disperatamente, non volevo entrare a scuola. Mi sono sentita diversa quando un bambino mi chiamò neg*a».

SULLO STALKING SUBITO, LULU’ DICE: «Vado a Londra e inizia un incubo: ho vissuto stalking, ricatti. Questo ragazzo con delle mie foto mi ricattava. La mattina mi svegliavo con 80/90 messaggi di questa persona, ho vissuto un incubo che non sapevo come avrebbe avuto fine. Ne ho parlato a Jessica ma non riuscivo a dirlo a mia mamma a quel punto le scrissi un messaggio lunghissimo per dirglielo e lei iniziò a piangere, dicendo ‘che madre sono stata che non mi sono accorta della tua sofferenza?».

Lulù conclude dicendo: «Avevo 15 anni, era il mio segreto. Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mie foto intime. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa», ha aggiunto la principessina etiope. Insomma, un passato davvero burrascoso per la Selassié, che ora è però felicissima con Manuel Bortuzzo e sembra essersi lasciata finalmente tutto alle spalle.

