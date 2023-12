Luna Piena Fredda: è in arrivo oggi l’ultimo plenilunio

di Antonio Jr. Orrico

Un appuntamento importante. Oggi, 27 Dicembre, si è verificata la cosiddetta Luna Piena Fredda, ovvero l’ultimo plenilunio dell’anno. L’ora esatta della pienezza è stata infatti raggiunta alle 01:33 nel cuore della notte, ma lo spettacolo durerà fino all’alba del 28 dicembre. Per vedere la Luna Piena nuovamente nel cielo bisognerà attendere le 17:00 ora di Roma, quando sorgerà nuovamente sull’orizzonte orientale (stamattina è tramontata attorno alle 07:20).

Il nome, come spiegato da Almanac.com, è legato alla tradizione dei nativi americani Mohawk ed è chiaramente ispirato dal primo vero gelo invernale. Il plenilunio di quest’anno, il primo dopo il solstizio d’inverno, è soprannominato anche “Luna Piena di Natale” per il fatto che cade proprio a ridosso delle festività natalizie. Il disco lunare, del resto, appare pieno ai nostri occhi per un totale di circa tre giorni. Tra gli altri nomi con cui è conosciuta la Luna Piena Fredda vi sono Luna della Lunga Notte (Mohicani), poiché si verifica proprio durante le notti “più lunghe” prossime al solstizio d’inverno.

La Luna si chiama anche Luna Creatrice dell’Inverno (Abenaki occidentali); Luna di Neve (Haida e Cherokee); Luna degli Alberi Gelati (Cree) e molti alti appellativi legati alla tradizione dei nativi americani. Almanac.com, inoltre, indica che era conosciuta dagli antichi pagani europei anche come “Luna prima di Yule” in omaggio alla festa di Yule “che celebrava il ritorno del sole annunciato dal solstizio d’inverno”.

Luna Piena Fredda: a che ora vederla?

Come specificato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), la Luna Piena si è verificata esattamente alle 01:33 di oggi mercoledì 27 dicembre. Il plenilunio avviene infatti in un momento ben preciso della giornata a causa dei moti celesti, tuttavia, come già ricordato, all’occhio umano il disco lunare appare comunque pieno diverse ore prima e dopo la “pienezza”, tanto da abbracciare quasi tre giorni interi.

La Luna Piena Fredda appare, solitamente, nel corso della notte di Natale. Nel momento esatto del plenilunio la Luna si è trovata alta nel cielo occidentale, incastonata nel cuore della costellazione dell’Auriga. Ad accompagnarla la splendida stella Capella alla sua destra, le Pleiadi (M45) in basso – con la quale ha duettato alla vigilia di Natale – e la gigante rossa Betelgeuse a sinistra, recentemente coinvolta in uno spettacolare evento di occultazione da parte dell’asteroide Leona (319). La Luna Piena Fredda è tramontata attorno alle 07:20 (ora di Roma), ma tornerà nuovamente a impreziosire il firmamento attorno alle 17:00, tenendoci compagnia fino all’alba di giovedì 28 dicembre.