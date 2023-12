Natale, sequestrate dai NAS 39 tonnellate di dolci tipici

di Antonio Jr. Orrico

Delle festività che portano con sé anche un alto carico d’illeciti. Gli accertamenti dei Carabinieri del NAS in vista delle feste di Natale hanno portato al sequestro di 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime. Si tratta di materiale che era tenuto in cattivo stato di conservazione. Era mantenuto in locali interessati da gravi carenze igienico strutturali, invaso da parassiti, privo di tracciabilità e oggetto di frode in commercio. I Carabinieri hanno effettuato controlli presso circa mille imprese, con irregolarità in 382 strutture.

I NAS hanno anche contestato 585 violazioni penali e amministrative, per un ammontare di oltre 423mila € di sanzioni pecuniarie. A seguito degli illeciti individuati i NAS hanno deferito all’Autorità giudiziaria 18 gestori e titolari di attività con l’ipotesi di frode in commercio e detenzione di prodotti dolciari in cattivo stato di conservazione. 342 gestori, invece, hanno ricevuto sanzioni per carenze dei laboratori di pasticceria e mancata applicazione della tracciabilità.

Tra gli interventi, i Nas di Bologna hanno sequestrato 24 tonnellate di frutta secca contaminata da micotossine, sostanze di origine fungina pericolose per la salute. Inoltre sono stati sottratti al consumo oltre 500 tra panettoni, pandori e altri dolci natalizi tipici anche regionali. Questi erano commercializzati come artigianali, in parte con ingredienti diversi per qualità e origine rispetto a quanto dichiarato in etichetta. Il deferimento ha riguardato il titolare di un laboratorio dolciario a Catania, una pasticceria di Bergamo, un’altra in provincia di Ravenna, e quattro pasticcerie e due aziende di prodotti dolciari dislocate tra le provincie di Trapani, Palermo e Agrigento.