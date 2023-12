Natale: quanto costa ad ogni famiglia?

di Antonio Jr. Orrico

Una festa assolutamente importantissima, che però presenta un impatto economico decisamente devastante. Più di 52 miliardi di € di impatto totale, oltre 24 miliardi di € di spesa. I numeri del Natale, in Italia, sono questi. Uno studio di OpenEconomics, sviluppato a partire dai dati di Confartigianato, analizza l’economia di quest’anno per ciò che riguarda il periodo di festa. A dicembre il valore delle vendite al dettaglio è superiore del 28,3% rispetto alla media annuale.

Si tratta di un dato che vale più 20,4% nel caso dei prodotti alimentari e più 34,8% nel caso di quelli non alimentari. Nel 2023, invece, il totale della spesa previsto ammonta a poco più di 24,4 miliardi di euro di cui 15,9 miliardi di euro per prodotti alimentari. Cibo a parte, i restanti 9 miliardi vanno in abbigliamento, calzature, mobili e arredi, tappeti, tessili, cristalleria, stoviglie, utensili, giochi, giocattoli, articoli sportivi, libri, gioielli e orologi. Insomma, i regali.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei costi del Natale, le province con maggiore spesa sono varie. Si parte da Roma (1,8 miliardi), Milano (1,5 miliardi) e Napoli e Torino (1 miliardo). In coda ci sono quelle meno popolose o in territori con redditi più bassi: Isernia (32 milioni), Vibo Valentia (57 milioni), Aosta (58 milioni) e Crotone (62 milioni). Le Regioni in cui l’impatto è maggiore sono la Lombardia (11,7 miliardi), il Lazio (5,9 miliardi) e il Veneto e l’Emilia-Romagna (4,8 miliardi). A livello provinciale, invece, Milano super Roma per impatto, seguono sempre Napoli e Torino.

Natale: l’occupazione media

Non c’è solo il dato della spesa, però, ad occupare le tabelle. Infatti, altro dato importante è relativo all’occupazione nel periodo del Natale. Per quanto riguarda il lavoro, infatti, l’effetto si traduce in 608mila unità di lavoro equivalenti a tempo pieno annuali, mentre complessivamente il contributo ai redditi delle famiglie italiane è pari a 49,5 miliardi di €. La spesa gonfia anche le casse dello Stato, grazie al gettito: il valore complessivo è di 15,6 miliardi di €.