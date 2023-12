MES, M5S vota come Lega e Fratelli D’Italia

di Antonio Jr. Orrico

Un voto che suona come una sconfitta. La Camera, nella giornata di ieri, ha bocciato la ratifica della riforma del MES, dopo mesi di rinvii e polemiche, vedendo la maggioranza spaccarsi sulla questione. Fratelli D’Italia e Lega hanno votato convintamente contro, infatti, Forza Italia si è astenuta. Dall’opposizione, invece, il Movimento Cinque Stelle si è trovato a votare insieme ai partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Posizione assolutamente controversa, che il leader del partito Giuseppe Conte ha spiegato.

“La nostra è una posizione di coerenza rispetto alla risoluzione del Parlamento del dicembre 2020, che collegava il futuro voto di ratifica sulla riforma del MES ad altri obiettivi. Chi è andato a trattare, dopo che siamo stati fatti fuori da Chigi, non ha raggiunto questi risultati. Il nostro atteggiamento cambierebbe solo nel caso in cui il MES venisse stravolto, diventando uno strumento comunitario e garantendo così più democraticità rispetto all’attuale governance, slegata da processi democratici, con una completa revisione del meccanismo di sorveglianza finanziaria.” ha dichiarato Giuseppe Conte.

L’ex presidente del Consiglio ha poi aggiunto: “Avremmo dovuto avere un Draghi e una Meloni fortemente impegnati in questa direzione, ma non è avvenuto: non mi pare proprio che oggi ci siano le condizioni. Il Partito democratico si è ritrovato a votare come Renzi e Calenda, ma a sua volta è stato coerente, visto che ha sempre premuto per utilizzare il fondo anche durante la pandemia. Ma noi dicemmo no allora, e lo diciamo oggi.“